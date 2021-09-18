فاروق جعفر: الزمالك يمر بظروف صعبة بسبب البطولات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد فاروق جعفر، المستشار الفني للزمالك، أن النادي يمر بظروف صعبة بعد البطولات التي حصل عليها في مختلف الألعاب الرياضية، مشيرا إلى أنه لا يتقاضى أي أموال مقابل عمله.

وقال جعفر في تصريحات لقناة "الحدث اليوم" اليوم السبت: "النادي يمر بظروف مالية صعبة جدا خلال الفترة الأخيرة بعد حصولنا على الثلاث البطولات في ألعاب الصالات بجانب بطولة الدوري".

وأضاف: "لم نحصل على بطولة واحدة بل أربع بطولات، وبالتالي أصبحنا مطالبين بدفع مكافآت لأكثر من 100 لاعب مع إقامة احتفالية كبرى لهم".

وتابع: "صفقات الزمالك ليست بغرض الاستعراض الإعلامي، نرى إذا كان هناك لاعب يحتاجه الفريق بالتنسيق مع الجهاز الفني ونحاول ضمه إذا كان لاعبا حرا أو ناديه يساعدنا بفضل علاقتنا مع الأندية بصفقات تبادلية، لن نضم 15 أو 10 صفقات زي مثلما كان يحدث في الفترة الماضية".

وشدد فاروق جعفر أن عبدالله السعيد صانع ألعاب بيراميدز ليس على طاولة المفاوضات.

وأتم المستشار الفني للزمالك قائلا: "لا أحصل على أي شيء نهائيا من النادي، أسير من منزلي إلى مقر النادي مسافة 17 كيلو وأجلس هناك من 4 إلى 5 ساعات وأعود 17 كيلو مرة أخرى، (طالما الواحد نيته كويسة ويشتغل بما يرضي الله فربنا معاك)".