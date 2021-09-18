فرج عامر يكشف كواليس التعاقد مع مهاجم من الدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

كشف محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، كواليس الصفقة التاريخية في ظل استعدادات الفريق الساحلي للموسم الجديد (2021 - 2022).

فرج عامر قال عبر صفحته الرسمية "فيسبوك" اليوم السبت :"الصفقة التاريخية التي من المنتظر التوقيع معها هو مهاجم أحد الأندية الإسبانية التي تلعب في الدوري الإسباني".

وتابع :"الصفقة برعاية شركة عربية كبيرة تربطنا بها صلة عمل، دون أن يكون علينا التزام مالي".

وأكمل :"اللاعب موجود في مصر حاليًا، ولا يزال المفاوضات مستمرة للاتفاق على تفاصيل التعاقد".

ويستعد نادي سموحة لمواجهة بيراميدز يوم الجمعة المقبل في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.