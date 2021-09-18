بالفيديو.. عرضية خطيرة ضمن أبرز لمسات حجازي في لقاء الاتحاد والنصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علي البهجي:

شارك المدافع المصري أحمد حجازي في فوز فريقه اتحاد جدة على نظيره النصر، مساء اليوم السبت، بنتيجة 3-1، في إطار منافسات الجولة الخامسة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وخاض أحمد حجازي المباراة كأساسي وقدم مستوى رائع حتى صافرة نهاية اللقاء، ليساهم في تحقيق الفوز.

وبتلك النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري السعودي، بينما تجمد رصيد النصر عند 6 نقاط بالمركز الثامن.

وفي الدقيقة 40 أرسل أحمد حجازي كرة عرضية من الجانب الأيسر ليحولها البرازيلي ايغور كورنادو أعلى العارضة.