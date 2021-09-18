انتخابات رابطة الأندية.. محمد فضل ينسحب ويعتذر لـ3 أندية.. وعامر حسين بديلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة السابق، انسحابه من الترشح في انتخابات رابطة الأندية المحترفين المنتظر تأسيسها في الموسم الجديد 21-2022، موجها اعتذاره لثلاثة أندية.

وتقرر أن يكون عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات السابق، بدلا من محمد فضل في انتخابات المكتب التنفيذي لرابطة الأندية.

وكتب محمد فضل عبر حسابه على "فيسبوك": "أتقدم إليكم بخالص الاعتذار عن عدم الاستمرار في الترشح للمكتب التنفيذي لرابطة الأندية المحترفين لموسم 21-2022".

وأضاف: "أخص بالاعتذار إلى المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب والسيد اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي ومجلس إدارة نادي الجونة، باعتبارهم يمثلون الأندية التي تقدمت مشكورة بترشيحي لهذه المهمة".

وتابع: "أود أن أوضح تقديري واحترامي لكم، كما إن إقدامي على هذه الخطوة ينبع من ظروف مستجدة على عملي خارج الرابطة التي أراها في حاجة إلى تفرغ تام نظرا لأهميتها، خاصةً في فترة تأسيسها".

وأتم فضل قائلا: "كما أن الأمانة تقتضي مني إعلان هذا الموقف احتراما لكل الأندية واتساقًا مع المبادئ التي أحرص على اتباعها في العمل الكروي العام، متمنيًا التوفيق للجميع من أجل مصلحة ورفعة الكرة المصرية".

ودعا اتحاد الكرة المصري أندية الدوري الممتاز لترشيح ممثل واحد لكل ناد لانتخاب رابطة أندية القسم الأول، وحدَّد ألا يكون ممثل النادي عضواً بمجلس إدارته أو موظفاً به.

يُذكر أن انتخابات المكتب التنفيذي للرابطة ستقام غدا الأحد 19 سبتمبر باختيار 5 أعضاء من بين مرشحي الأندية الـ18، على أن يعقد أول اجتماع للمكتب التنفيذي يوم الأربعاء الموافق 22 سبتمبر.