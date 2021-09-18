حجازي يشارك فوز اتحاد جدة على النصر بثلاثية وتصدر الدوري السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

شارك المدافع المصري أحمد حجازي في فوز فريقه اتحاد جدة على نظيره النصر، مساء اليوم السبت، بنتيجة 3-1، في إطار منافسات الجولة الخامسة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل عبد الرحمن العبود الهدف الأول لفريق اتحاد جدة في الدقيقة 11، قبل أن يسجل التعادل النصر عن طريق سلطان الغنام في االدقيقة 37.

وعاد الاتحاد ليتقدم مرة أخرى في الدقيقة 64 عن طريق اللاعب البرازيلي ايجور كورنادو.

وسجل برونو هنريكي ثالث الأهداف لفريق الاتحاد في الدقيقة 89، قبل أن يختتم هارون كمارا الأهداف في الدقيقة 90+3، لكن الحكم قرر إلغاء الهدف.

وشارك المحترف المصري أحمد حجازي في المباراة كأساسي وقدم مستوى رائع حتى صافرة نهاية اللقاء.

وبتلك النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري السعودي، بينما تجمد رصيد النصر عند 6 نقاط بالمركز الثامن.