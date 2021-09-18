مستشار رئيس الجمهورية عن عودة الجماهير: لا يوجد قرارات عشوائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن عودة الجماهير ستكون مرتبطة بدراسة الدولة للأمر بالكامل، ولن يكون هناك أي قرار عشوائي في هذا الإطار.

وقال مستشار رئيس الجمهورية في تصريحاته لقناة "الحدث اليوم" الفضائية: "الدولة تضع معايير معتمدة على مقاييس محددة وليست عشوائية، وتقدر الموقف الوبائي وتقدر انتشار المرض، وتقرر ما ستفعله في مثل هذه الظروف، لا نريد أن نفتح ثم نغلق كما حدث في بعض الدول".

وتابع: "نحن نرغب في الوصول لبر الأمان بالقدر الممكن، ونعلم تمامًا أن هناك أشياء متأثرة في ظل الأزمة الحالية، لكن كل قرار يتم اتخاذه من أجل صالح الناس".

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة ليبيا في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم أكتوبر المقبل ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات، فيما ستقام الجولة الرابعة في ليبيا خلال الشهر ذاته.