سان جيرمان ينفي التكهنات المثارة بشأن قيمة عقد ميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين 18- (د ب أ):

نفى ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي كل التكهنات المثارة حول قيمة عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أمس الجمعة أن ميسي سيتقاضى 30 مليون يورو (حوالي 35 مليون دولار) في العام من خلال عقده مع سان جيرمان الذي يمتد لثلاثة أعوام.

وبحسب الصحيفة ذاتها فإن القيمة الإجمالية للعقد تبلغ 110 ملايين يورو متضمنة العلاوات الخاصة بالولاء.

لكن ليوناردو رد بغضب على هذا التقرير مشيرا إلى أنه لا يمكنه الكشف عن التفاصيل الحقيقية للعقد نظرا لبنود السرية، لكن في نفس الوقت أكد أن العقد يمتد لموسمين فقط.

وأشار ليوناردو في المؤتمر الصحفي للمواجهة أمام أولمبيك ليون "لا يمكننا أن نتقبل نشر ذلك على الصفحة الرئيسية لصحيفة مثل ليكيب".

وأضاف "هذا أمر غير مقبول ، إنه خاطئ تماما ، أردت أن أبلغكم بذلك".

وتابع "أعتقد أنها قلة احترام ، لم يعجبنا الأمر ، لا أتفهم توقيت نشره... الأمر بعيد تماما عن الحقيقة ، بشأن مدة العقد وقيمته ، هناك بنود سرية ، لكن يمكنني القول أنها ليست الحقيقة فالعقد يمتد لعامين".

تجدر الإشارة إلى أن ميسي انضم إلى سان جيرمان الشهر الماضي عقب نهاية عقده مع برشلونة الإسباني.