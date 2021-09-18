كلوب: صلاح لا يوجه رسائل لأحد.. وكنت سأخلع قميصي معه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

رفض يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول القول بأن الهدف الذي سجله محمد صلاح هو رسالة على أنه من أفضل لاعبي أوروبا، قائلًا بأنه كان سيخلع قميصه مثله عندما أحرز هدفه الرائع أمام مانشستر يونايتد في مباراة سابقة.

ورد كلوب على سؤال إن كان هدف صلاح رسالة على أنه من أفضل مهاجمي أوروبا: "لا، لم نكن هنا اليوم لإرسال أي نوع من الإشارات إلى العالم الخارجي."

وتابع: "كنا هنا لمحاربة فريق كريستال بالاس القوي، كان ذلك صعبًا حقًا، كان بإمكاننا التسجيل من مواقف أخرى لكننا لم نفعل ذلك، لذلك كنا بحاجة إلى الكرات الثابتة، لا ينبغي أن يكون تسجيل مو مفاجأة كبيرة."

وأضاف: "سجل ساديو للمرة التاسعة على التوالي أمام كريستال بالاس، وهو أمر استثنائي، وأحرز هدفه المائة مع ليفربول في جميع المسابقات، وهو أمر استثنائي، سجل نابي كيتا أروع هدف من بين الأهداف الثلاثة، لذلك هذا كل شيء مهم بالنسبة لنا."

وأضاف: "لكنني أخبرت الأولاد بعد المباراة أن هذه كانت واحدة من أصعب المباريات التي فزنا بها 3-0. كان علينا أن نعطي كل شيء على الإطلاق، لذلك، أنا سعيد حقًا، أنا سعيد حقًا."

وواصل: "في موسم، عندما تكون ليفربول، تفوز بمباريات كرة القدم من وقت لآخر، عندما تفوز، عادة ما تكون جيدًا حقًا أو رائعًا."

أما عن خلع صلاح لقميصه من أجل الاحتفال بالهدف والحصول على بطاقة صفراء قال: "أتذكر المباراة ضد مان يونايتد (عندما خلع محمد صلاح قميصه للاحتفال)، كنت على وشك خلع قميصي في تلك الليلة".