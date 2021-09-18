الصفقة رقم 14.. فاركو يعلن ضم عمرو جمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن نادي فاركو ضم عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش والأهلي السابق لمدة ثلاثة مواسم.

وبات عمرو جمال الصفقة رقم 14 لنادي فاركو الذي يقوده مجدي عبد العاطي.

وكان فاركو تعاقد مع كل من: الجزائري رزقي حمرون من شبيبة القبائل، محمد فؤاد من العين السعودي، النيجيري كينجسلي سوكاري والتونسي عزمي غومة من الصفاقسي التونسي، محمود عماد من بتروجيت، عبدالله بكري ومحمود حمادة من بيراميدز، أحمد مودي من مصر المقاصة، رامي صبري من إنبي، أحمد الصغيري من أسوان، علاء سلامة من الإنتاج الحربي، مصطفى حمادة من كفر الشيخ، ومحمد صبحى حارس مرمى الزمالك.

يذكر أن فاركو يواصل تدعيم صفوفه استعدادا لتدوين أول مشاركة له في الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الجديد 2021/2022.