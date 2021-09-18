البث المباشر | مشاهدة مباراة اليوم بين النصر والاتحاد في الدوري السعودي رابط كورة اون لاين

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر رابط كورة اون لاين لمشاهدة مباراة النصر والاتحاد في الجولة الخامسة ببطولة الدوري السعودي للمحترفين «دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين»، ضمن مباريات اليوم السبت 18-9-2021.

يستأنف نادي النصر حملته في الدوري السعودي 2021/2022 عندما يستضيف نظيره الاتحاد في قمة الجولة الخامسة على ملعب مرسول بارك بمدينة الرياض.

ويدخل نادي النصر المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما نجح في الوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا منتصف الأسبوع الماضي، بعد فوزه على تركتور سازي تبريز الإيراني بهدفٍ دون رد سجله الكاميروني فينسنت أبو بكر.

ويتطلع رجال المدرب مانو مينيزيس إلى تحقيق الانتصار الثاني تواليًا في الدوري السعودي والثالث هذا الموسم بعد فوزه على التعاون في الجولة الثالثة، وضمك في الجولة الأولى، بينما خسر في الجولة الثانية أمام الفيصلي.

ولم يعرف نادي النصر طعم الفوز أمام الاتحاد في آخر 5 مواجهات جمعتهما في الدوري السعودي للمحترفين، فمنذ انتصاره في مباراة الدور الأول بموسم 2018، خسر في مباراتين، بينما كان التعادل سيد الموقف في 3 مناسبات.

على الجهة المقابلة، استغل نادي الاتحاد إنشغال النصر والهلال بمسابقة دوري الأبطال، ونجح في خطف صدارة الترتيب ولو مؤقتًا، بتحقيق الفوز على أبها في الجولة الرابعة التي غاب عنها العالمي والزعيم.

وبشكلٍ عام حصد الاتحاد 9 نقاط خلال الأربع جولات الماضية، فبعد الخسارة في الجولة الافتتاحية أمام الفيحاء، نجح في تحقيق 3 انتصارات متتالية على حساب الرائد، الفيصلي، وأبها على الترتيب.

ويدير مباراة النصر والاتحاد اليوم بالدوري السعودي، الحكم السويسري «ساندرو سشارير»، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 20:30 بتوقيت السعودية، 19:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة النصر والاتحاد على قناة Ssc1 HD المفتوحة على القمر الصناعي عرب سات 2B، على تردد 12418 أفقي، بمعدل ترميز 27500، بصوت المعلق الرياضي السعودي «فهد العتيبي».

النصر 1-3 الاتحاد

ملعب مرسول بارك

الدوري السعودي (الجولة 5)

انتهت

تشكيلة النصر الاساسية: وليد عبدالله – سلطان الغنام – عبدالإله العمري – فونيس موري – محمد قاسم – علي الحسن – أنسيلمو دي مورايس – أندرسون تاليسكا – جلال الدين ماشاريبوف – فينسنت أبو بكر – عبدالرزاق حمدالله.

تشكيلة الاتحاد الاساسية: مارسيلو جروهي – مهند الشنقيطي – حمدان الشمراني – أحمد حجازي – سعود عبدالحميد عبدالإله المالكي – كريم الأحمدي – عبدالرحمن العبود – إيجور كورنادو – عبدالعزيز البيشي – رومارينيو.

طالع تقرير واهداف مباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي

احداث مباراة النصر والاتحاد

الدقيقة 3 | أول فرصة خطيرة في المباراة لصالح النصر.. عبدالرزاق حمدالله يتقدم بالكرة من الجهة اليسرى وكاد يخدع الحارس مارسيلو جروهي بتسديدة من زاوية صعبة ولكن البرازيلي تألق وأبعد الكرة عن مرماه ببراعة.

الدقيقة 10 | جووووووول.. عبدالرحمن العبود يسجل الهدف لنادي الاتحاد من هجمة مرتدة سريعة.

قصة الهدف | رومارينيو يتسلم كرة قبل منتصف الملعب ويتلاعب بلاعبي النصر قبل أن يضع العبود في مواجهة المرمى بتمريرة رائعة روضها وسدد كرة على يمين الحارس وليد عبدالله.

الدقيقة 14 | مارسيلو جروهي يتألق ويحرم النصر من هدف التعادل بعدما تقدم فينسنت أبو بكر من الجهة اليسرى ودخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد كرة قوية تصدى لها البرازيلي وأبعدها إلى الركنية.

الدقيقة 34 | إيجور كورنادو يتقدم بالكرة من الجهة اليسرى ويسددها بيمناه من خارج منطقة الجزاء ولكن وصلت سهلة في يد الحارس.

الدقيقة 37 | جووووووول.. سلطان الغنام يسجل هدف التعادل للنصر.

قصة الهدف | أندرسون تاليسكا يسدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها جروهي وعادت إلى الغنام الذي سددها مباشرة في الشباك الداخلية.

الدقيقة 45 | انتهاء الشوط الأول بالتعادل الإيجابي (1-1).

الدقيقة 56 | حمدالله يهدر إنفراد صريح بالمرمى بعدما تلقى تمريرة من أندرسون تاليسكا روضها ومر من جروهي الذي خرج من مرماه وسدد كرة بجوار القائم بشكل غريب.

الدقيقة 59 | أحمد حجازي يتقدم بالكرة من الجهة اليسرى ويرواغ فينسنت أبو بكر قبل أن يرسل كرة عرضية قابلها كورنادو برأسية علت المرمى بقليل.

الدقيقة 64 | جووووووول.. الاتحاد يتقدم بالهدف الثاني عن طريق إيجور كورنادو.

قصة الهدف | عبدالرحمن العبود يروض تمريرة طولية من الأحمدي على الجهة اليسرى ويرسل كرة عرضية داخلة قابلها كورنادو بلمسة استقرت داخل الشباك النصراوية.

الدقيقة 72 | ضربة جزاء لنادي النصر بعد لمسة يد على المدافع عبدالإله المالكي.

الدقيقة 74 | عبدالرزاق حمدالله يضيع فرصة تسجيل هدف التعادل لنادي النصر بعدما تولى تنفيذ ضربة جزاء وسددها بسذاجة في منتصف المرمى تصدى لها جروهي بسهولة.

الدقيقة 88 | جووووووول.. الهدف الثالث لنادي الاتحاد عن طريق برونو هنريكي.

الدقيقة 90 | 5 دقائق كوقت محتسب بدلًا من الضائع.

الدقيقة 90+3 | جووووووول.. هارون كامارا يسجل الهدف الرابع للعميد.

الدقيقة 90+4 | تم إلغاء الهدف بداعي التسلل على كامارا.

الدقيقة 90+5 | صافرة نهاية المباراة بفوز الاتحاد على النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.