شاهد فيديو اهداف مباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي.. ثلاثية نارية للنمور

شاهد فيديو اهداف مباراة النصر والاتحاد في الجولة الخامسة ببطولة الدوري السعودي للمحترفين «دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين»، ضمن مباريات اليوم السبت 18-9-2021.

ضرب نادي الاتحاد مستضيفه النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب مرسول بارك، ليرتقي إلى صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

وكما كان متوقع، ضغط نادي النصر على دفاعات الاتحاد منذ البداية، وأرسل التهديد الأول في الدقيقة الثالثة عن طريق عبدالرزاق حمدالله الذي أراد خداع الحارس مارسيلو جروهي بتسديدة من الجهة اليسرى تألق البرازيلي في التصدي لها وأبعدها إلى الركنية.

وباغت الاتحاد صاحب الأرض بتسجيل الهدف الأول من الفرصة الأولى عند الدقيقة العاشرة، عن طريق عبدالرحمن العبود بعد هجمة مرتدة سريعة.

وروض رومارينيو كرة قبل منتصف الملعب وتلاعب بلاعبي النصر قبل أن يضع عبد الرحمن العبود في مواجهة المرمى بتمريرة رائعة استلمها الأخير وانطلق بسرعة قبل يسددها على يمين الحارس وليد عبدالله.

وحاول النصر تعديل الأوضاع سريعًا عن طريق فينسنت أبو بكر في الدقيقة (14)، حينما تقدم الكاميروني بالكرة من الجهة اليسرى ودخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية تصدى لها جروهي ببراعة وحولها إلى الركنية.

ونجح سلطان الغنام في خطف هدف التعادل لنادي النصر في الدقيقة (37)، بعدما تابع تسديدة أندرسون تاليسكا المرتدة من يد الحارس جروهي بتسديدة أخرى قوية سكنت شباك الحارس البرازيلي.

وفي الشوط الثاني أهدر عبدالرزاق حمدالله إنفراد صريح في الدقيقة (56)، عندما تلقى تمريرة من تاليسكا ورواغ الحارس جروهي قبل أن يسدد كرة مرت بجوار القائم بشكل غريب.

وكاد كورنادو يسجل الهدف الثاني لنادي الاتحاد في الدقيقة (59)، حين أرسل أحمد حجازي عرضية من الجهة اليسرى بعد مجهود فردي رائع، قابلها البرازيلي برأسية علت المرمى.

وسنحت فرصة جديدة للنجم كورنادو في الدقيقة (64)، بعد أن أرسل عبدالرحمن العبود كرة عرضية من الجهة داخلة من الجهة اليسرى أقتنصها البرازيلي وسجل الهدف الثاني بلمسة جميلة في الشباك.

وكان النصر قريب للغاية من تسجيل هدف التعادل بعدما تحصل على ضربة جزاء في الدقيقة (74)، ولكن سذاجة عبدالرزاق حمدالله في تسديدها جعلت جروهي يتصدى لها بسهولة.

وأكد البديل برونو هنريكي الانتصار لنادي الاتحاد بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة (90)، حينما تلقى تمريرة من فهد المولد في ظهر دفاع النصر وسدد كرة مرت من بين أقدام الحارس وليد عبدالله ودخلت شباكه.

وأحرز هارون كامارا هدفًا رابعًا للعميد في الدقيقة (90)، ولكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل وذلك بعد العودة إلى تقنية الفيديو، لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد على النصر بنتيجة (3-1).

وبتلك النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 12 نقطة في صدارة ترتيب الدوري السعودي، في المقابل تلقى النصر الهزيمة الثانية وتجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز الثامن.

شاهد فيديو اهداف مباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي