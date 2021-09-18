بالفيديو: ألتراس لانس تقتحم الملعب وتوقف مباراة ليل لمدة 30 دقيقة!

تسبب غزو جماهير التراس نادي لانس الفرنسي للملعب، في توقف مباراة اليوم بين الفريق المحلي وضيفه ليل لمدة نصف ساعة حتى تمكن الأمن من السيطرة على الموقف، لتستمر الفوضى التي يعرفها الليج 1 هذا الموسم.

الصور السيئة التي شوهدت في مباراة اليوم في ديربي الشمال الفرنسي، تذكرنا بأحداث مماثلة في مباراة نيس ضد أولمبيك مارسيليا في وقت سابق من هذا الموسم.

وتم تعليق مباراة مارسيليا و نيس في النهاية عندما دخل الالتراس من مشجعي الفريق المحلي إلى أرض الملعب لمواجهة لاعبي مارسيليا في ملعب “أليانز ريفيرا” خصوصاً الدولي السابق ديمتري باييه.

في تلك المناسبة، واجهت رابطة الدوري الفرنسي نادي نيس بعقوبات جزرية، حيث عاقبتهم بخصم نقطتين، وأغلق ملعبهم لمباراتين وإقامة مباراة العودة أمام مارسيليا في مكان محايد.

ويبقى أن نرى كيف ستتعامل السلطات مع التراس لانس بعد أحداث مباراة اليوم، والذي فاز 1-0 بفضل هدف في الشوط الثاني من “برزيميسلاف فرانكوفسكي”، لكن من الواضح أنه لا ينبغي عليهم الاعتماد على الاحتفاظ بهذه النقاط الثلاث، بعد أحداث الشغب هذه.

فيديو لقطة اقتحام جماهير لانس الملعب واتجاهها نحو جماهير ليل