شاهد فيديو اهداف مباراة شباب الاهلي والشارقة في الدوري الاماراتي ادنوك.. مهدي قائدي يُصعق الملك

شاهد فيديو اهداف مباراة شباب الاهلي دبي والشارقة في الدوري الاماراتي ادنوك «دوري الخليج العربي الاماراتي»، ضمن مباريات اليوم السبت 18-9-2021.

خطف شباب الاهلي فوزًا مثيرًا من ضيفه الشارقة، في الوقت بدل الضائع، بنتيجة (4-3)، في المباراة التي أقيمت على استاد راشد، في ختام الجولة الرابعة ببطولة الدوري الاماراتي للمحترفين ادنوك.

واحتاج نادي الشارقة 40 ثانية فقط من أجل زيارة شباك مستضيفه شباب الاهلي، وذلك بعدما قابل البرازيلي برنارد دوراتي عرضية مواطنه لوان بيريرا من الجهة اليمنى بتسديدة من وضعية صعبة استقرت داخل الشباك.

وأُجبر الشارقة على إجراء تبديل اضطراري في الدقيقة (20)، بخروج علي الظنحاني للإصابة ودخول ماركوس فينيسيوس.

وكاد نادي شباب الاهلي يسجل هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين عن طريق المهاجم إيجور جيسوس ولكن تدخل الدفاع في اللحظة الأخيرة حرم المهاجم البرازيلي من عرضية نموذجية أرسلها كارلوس إدواردو من ضربة ثابتة.

ومع بداية الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة (47)، نجح البديل الإيراني مهدي قائدي في تسجيل هدف التعادل لشباب الاهلي بعد دخوله بدقيقتين فقط.

وجاء هدف قائدي بعد انطلاقة سريعة وترويض لتمريرة جاءته من الجهة اليمنى على حدود منطقة الجزاء، وراوغ مدافع الشارقة قبل أن يسدد كرة أرضية بيسراه مرت من بين أقدام المدافع واستقرت داخل الشباك.

وعاد الشارقة من جديد ليتقدم في النتيجة عند الدقيقة (58)، عن طريق كايو الذي تلقى تمريرة من لوان بيريرا على حدود منطقة الجزاء سددها قوية ارتطمت في قدم المدافع وعانقت مرمى شباب الاهلي.

وجاء رد شباب الاهلي سريعًا، فعند الدقيقة (63)، أحرز إيجور جيسوس هدف التعادل من علامة الجزاء، بعدما سددها على يمين الحارس الذي ذهب للزاوية العكسية.

ولكن هذا الرد لم يكن أكثر سرعة من رد الشارقة، فبعدها بثلاث دقائق فقط تمكن بين مالانجو من وضع الملك في المقدمة للمرة الثالثة، حين استغل ارتباك مدافع شباب الاهلي داخل المنطقة واستخلص منه الكرة وسددها قوية داخل الشباك.

وتعادل شباب الاهلي مجددًا في الدقيقة (81)، وهذه المرة بنيران صديقة، حيث أرسل مهدي قائدي كرة عرضية من الجهة اليسرى حاول المدافع سالم سلطان إبعادها برأسيه ولكن الكرة دخلت مرمى فريقه.

ولأن العرض لا ينتهي حتى يُسدل الستار، خطف مهدي قائدي هدف الانتصار لنادي شباب الاهلي بالضربة القاضية في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، بعدما تلاعب بمدافعي الشارقة من الجهة اليسرى وسدد كرة أرضية في الزاوية البعيدة، لينتهي اللقاء بنتيجة (4-3).

وبتلك النتيجة رفع شباب الاهلي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث بجدول الترتيب، فيما تلقى الشارقة أول خسارة له في الموسم، ليتوقف رصيده عند النقطة 9 في المركز الرابع.

شاهد فيديو اهداف مباراة شباب الاهلي والشارقة في الدوري الاماراتي ادنوك