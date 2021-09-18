شاهد فيديو اهداف مباراة القادسية وبرقان في كأس الأمير الكويتي..الرياحي يقود الملكي

شاهد فيديو اهداف مباراة القادسية وبرقان في ربع نهائي كأس الأمير الكويتي، ضمن مباريات اليوم السبت 18 سبتمبر 2021.

تأهل القادسية الى نصف نهائي كأس أمير الكويت 2021 عقب فوزه على مضيفه برقان بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “علي صباح السالم” بمدينة جليب الشيوخ.

ويدين الزعيم الملكي بالفضل في الفوز للاعبه الأردني “أحمد الرياحي” الذي سجل ثنائية فريقه في الدقيقتين 46 و72 من زمن المباراة.

انطلقت صافرة بداية مباراة القادسية وبرقان في ربع نهائي كأس أمير الكويت في تمام الساعة 20:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت جرينتش، ونقل بث مباشر اللقاء على القناة الكويتية الرياضية.

ووصل نادي القادسية الى الدور ربع النهائي ببطولة كأس أمير الكويت بعد أن فاز على نادي التضامن بصعوبة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهم على ملعب ثامر ضمن منافسات الدور التمهيدي البطولة.

في المقابل وصل فريق برقان الى الدور ربع النهائي بعد أن فاز على نادي الصليبيخات بهدفين مقابل هدف، وسيسعي اليوم لاعبي برقان الى تقديم اداء مميز أمام البطل القياسي للبطولة.

يذكر ان القادسية هو صاحب الرقم القياسي فيما يتعلق بعدد مرات التتويج ببطولة كأس أمير الكويت، حيث حقق اللقب 16 مرة من أصل 25 نهائي بلغه في هذه المسابقة.

ويتساوى نادي العربي حامل اللقب مع القادسية في عدد الألقاب (16)، يليه نادي الكويت الكويتي برصيد 14 لقبا، ثم كاظمة 7 ألقاب في المركز الرابع.

أما القادسية صاحب الـ 16 لقبا فيأمل في تخطي رحيل عدد من نجومه في الفترة الأخيرة، وأبرزهم الثنائي سيف الحشان وسلطان العنزي اللذين خطفهما العربي هذا الصيف.

وقد أبرم القادسية عدة صفقات، فتعاقد إلى جانب المحليين، مع 3 محترفين، وهم: البوسني بنجامين تاتار، والعراقي على فائز، والجامايكي روماريو، بينما يستمر معه من الموسم الماضي اللاعب الألباني لورنس تراشي.

شاهد فيديو اهداف مباراة القادسية وبرقان في كأس الأمير الكويتي

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