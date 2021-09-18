شاهد فيديو اهداف مباراة الوصل والوحدة في الدوري الاماراتي ادنوك..تعادل مستحق

شاهد فيديو اهداف مباراة الوصل والوحدة في الدوري الاماراتي ادنوك «دوري الخليج العربي الاماراتي»، ضمن مباريات اليوم السبت 18-9-2021، لحساب الجولة الرابعة.

خيم التعادل الايجابي 1-1 على المباراة التي جمعت بين الوصل وضيفه الوحدة خلال المباراة التي جمعتهما على ستاد زعبيل بمدينة دبي.

وتقدم الوصل بهدف سجله “علي حسن سالمين” في الدقيقة السادسة، قبل ان يتعادل الوحدة بهدف سجله “جواو بيدرو” في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

بهذه النتيجة رفع الوصل رصيده خمس نقاط في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الاماراتي، كما رفع الوحدة رصيده إلى ست نقاط في المركز السادس.

وفاز صاحب الأرض في مباراة اليوم «الوصل» في الجولة الافتتاحية على بني ياس، وتعادل في الجولة الثانية مع خورفكان، قبل أن يتلقى الهزيمة الأولى على يد الشارقة في الجولة الماضية.

أما الوحدة فقد بدأ حملته في الدوري الاماراتي ادنوك بالفوز على العروبة في الجولة الأولى، ثم تعادل مع بني ياس وخورفكان في الجولة الثانية والثالثة على الترتيب.

ودخل الوحدة مباراة اليوم أمام الوصل بمعنويات مرتفعة وعينه على تحقيق الفوز الثاني محليًا، بعدما نجح في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا على حساب مواطنه الشارقة منتصف الأسبوع الماضي.

ونقل بث مباشر مباراة الوصل والوحدة على قناة أبو ظبي الرياضية 2، بصوت المعلق الرياضي الاماراتي «حازم عبدالسلام»، كما نقل على قناة دبي الرياضية 1، بصوت المعلق الاماراتي «أحمد الشحي».

اهداف مباراة الوصل والوحدة في الدوري الاماراتي ادنوك

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