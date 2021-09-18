التعادل السلبي يحسم مواجهة أتلتيكو وبيلبا وانتصار مبهر لرايو فايكانو

المنامة - ياسر ابراهيم - انتهت مباراة أتلتيكو مدريد وضيفه أتلتيك بيلباو على وقع التعادل السلبي بدون أهداف السبت ضمن المرحلة الخامسة من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

والتعادل هو الثاني لأتلتيكو هذا الموسم مقابل ثلاثة انتصارات فرفع حامل اللقب رصيده إلى 11 نقطة في الصدارة مؤقتاً والتي قد يفقدها غداً الأحد إذا ما انتهت مباراة ريال مدريد ومستضيفه فالنسيا وكلاهما يمتلك 10 نقاط حالياً، بفوز أحدهما.



من جانبه رفع بلباو رصيده إلى 9 نقاط في المركز الرابع مؤقتاً.



ولم يستطع غريزمان العائد على سبيل الإعارة إلى الفريق بعد انتقاله سابقاً إلى برشلونة، التسجيل مجدداً في مواجهاته الثالثة مع الفريق منذ عودته علما بأنه واجه صفير الاستهجان من قبل انصار فريقه في المباراة ضد بورتو، قبل أن يُستبدل في الشوط الثاني بمهاجم برشلونة السابق أيضاً الأوروغوياني لويس سواريس.



ووسط الإحباط جراء عدم التسجيل، دفع جواو فيليكس سبب عصبيته واعتراضه المتكرر على قرارات الحكم خيسوس جيل، وبعد أن سدد الكرة غاضبا نحو المدرجات واصاب أحد مشجعي فريقه، رفع الحكم في وجهه البطاقة الصفراء الثانية في المباراة ما ادى الى طرده في الدقيقة 78.



وشهدت المباراة إضاعة فرص من الجانبين، ما جعل من نتيجة المباراة عادلة للفريقين، حيث شهد اللقاء صراعاً بدنياً واستبسالا من اللاعبين على ارض الملعب.



وحظي غريزمان بأفضل فرصه بعد 57 ثانية من انطلاق المباراة لكنّ كرته مرّت فوق المرمى، قبل أن يحاول مرة أخرى إثر تمريرة عرضية لكنه لم يتمكن من اصابة المرمى.



ودفع سيميوني بالرباعي سواريس، البلجيكي يانيك كاراسكو، هيكتور هيريرا وفيليكس بعد مرور ساعة من عمر المباراة، إلا أنّ كل محاولات المدرب الأرجنتيني باءت بالفشل للخروج بالفوز.



ورمى اتلتيك بثقله في المباراة محاولا استغلال النقص العددي في صفوف أصحاب الأرض وحصل على فرصة قوية لخطف الفوز في وقت متأخر عندما انفرد أسيير فيلاليبر بالحارس السلوفيني يان أوبلاك لكن كرته جاءت بعيدة عن المرمى.



وفي مباراة أخرى نجح رايو فاليكانو بتحقيق انتصار مبهر على ضيفه خيتافي قوامه 3-0 السبت ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وسجل للفائز أوسكار تريخو 9 من ركلة جزاء، وباتي سيس 78 والنجم الكولومبي العائد إلى الليغا راداميل فالكاو 81 بعد دخوله بديلاً في الدقيقة 71.



وصار رصيد رايو 7 نقاط في المركز السابع، في حين لا يزال يبحث خيتافي عن أول نقاط وهو في المركز الأخير بدون أي نقطة.





المصدر: وكالات

