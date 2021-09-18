بايرن ميونيخ يستعرض أمام بوخوم ويكتسحه بسباعية نظيفة

المنامة - ياسر ابراهيم - واصل بايرن ميونيخ حامل اللقب استعراض قوته الهجومية وضرب شباك ضيفه بوخوم بسباعية نظيفة واعتلى صدارة ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم مؤقتا ضمن المرحلة الخامسة على ملعب الأول "أليانز أرينا" السبت.



وتقدم الفريق البافاري إلى الصدارة موقتا برصيد 13 نقطة من 5 مباريات، متقدما على فولفسبورغ (12 نقطة من أربع مباريات). ورغم تعادله، تقدم ماينتس الى المركز الثالث مؤقتا بـ 10 نقاط، بانتظار مباراة بوروسيا دورتموند الرابع حاليا بتسع نقاط والذي يواجه أونيون برلين الاحد.



سجّل اهداف بايرن كل من لوروا سانيه (17) وجوشوا كيميش (27 و65) وسيرغي غنابري (32) واليوناني فاسيليس لامبروبولوس (43 خطأ في مرماه) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (61)والكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو-موتينغ (79).



وباستثناء تعادله في مستهل مشواره في الدوري مع بوروسيا مونشنغلادباخ 1-1، فاز الفريق البافاري في جميع مبارياته المحلية (الدوري والكأس)، كما افتتح موسمه في دوري أبطال أوروبا بتوجيه رسالة شديدة اللهجة بالعودة من عقر دار برشلونة بفوز لافت بثلاثية نظيفة.

"نستمتع بأدائنا"



دخل بايرن ميونيخ إلى اللقاء وهو لم يخسر منذ 29 مباراة على ارضه في الدوري الالماني، وهذه السلسلة انطلقت في تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2019، علما أنّ آخر مرة أحرز سلسلة أفضل كانت بين آذار/مارس 2016 ونيسان/ابريل 2018 بـ 38 مباراة تواليا.



وبعد المباراة، قال لاعب بايرن ليون غوريتسكا "نحن نستمتع بلعب كرة القدم. نتقدم من مباراة إلى أخرى، نندمج بشكل أفضل معًا ونطبق فلسفة المدرب".



بدوره أشار سانيه إلى أنّ "بوخوم عمل بجهد كبير لكنّ الامور سارت بالاتجاه الصحيح لنا بعد الهدف الاول".



كذلك، يعيش بايرن فترة مميزة على المستويين الفني والهجومي بشكل خاص، بحيث حقّق فوزاً عريضاً على حساب برشلونة في عقر داره 3-صفر في الجولة الافتتاحية من دور المجموعات لدوري أبطال اوروبا الثلاثاء الماضي.



وفي ظل سعيه لإبقاء الضغط على فولفسبورغ المتصدر، نجح الفريق البافاري بتحقيق مراده على أكمل وجه من خلال اكتساح بوخوم الذي يعود آخر فوز له على بايرن إلى 30 عاماً إلى الوراء.



فاز بايرن في مبارياته السبع الأخيرة مسجلاً ثلاثة أهداف على الأقل في كل مباراة منها، وتشمل قائمة ضحاياه كل من دورتموند، لايبزيغ وبرشلونة.



رقم قياسي جديد لليفاندوفسكي



استهل بايرن اللقاء بهيمنة واضحة ولم ينتظر طويلا لترجمتها الى اهداف، فتمكن سانيه من افتتاح التسجيل من ركلة حرّة رائعة إثر خطأ ارتُكب على زميله غنابري (17).



وسرعان ما أضاف أصحاب الأرض الهدف الثاني عن طريق كيميش بعد هجمة منسقة فتمكن الدولي الألماني من التسجيل من داخل المنطقة بعدما ارتدت تسديدته ايضا من مدافع بوخوم أرميل بيلا-كوتشاب (27).



وانضم غنابري ألى قائمة المسجلين في هذه المباراة بعدما استفاد من هجمة مرتدة إثر تمريرة بينية من توماس مولر ليضيف الهدف الثالث لرجال المدرب يوليان ناغلسمان (32).



وأضاف بايرن هدفًا رابعًا قبل انتصاف المباراة بمساعدة من لاعب بوخوم لامبروبولوس الذي سجّل خطأ في مرماه بعد ان حاول التمرير الى زميله لحارس مانويل ريمان لكنّ الاخير كان خرج من مرماه فأكملت الكرة طريقها إلى الشباك (43).



ابى ليفاندوفسكي ان لا ينضم الى مهرجان الاهداف وهو الذي يعيش افضل ايامه التهديفية، فبعد وصول الكرة اليه إثر تسديدة من غنابري الى داخل المنطقة، لم يتردد المهاجم البولندي في متابعتها بسهولة داخل المرمى معززًا تقدم فريقه الى 5-صفر.



وبات النجم ليفاندوفسكي اول لاعب في تاريخ البندسليغا يسجّل في 13 مباراة متتالية على أرض فريقه، بعدما كان يتساوى مع غيرد مولر ويوب هاينكس بـ 12 مباراة متتالية. كما رفع رصيده الى سبعة اهداف في صدارة ترتيب الهدافين متفوقًا على النروجي الشاب إرلينغ هالاند نجم بوروسيا دورتموند (5).



ورفع ليفاندوفسكي سلسلة المباريات المتتالية التي سجّل فيها الى 19 مباراة في جميع المسابقات.



وأضاف كيميش هدفه الشخصي الثاني بعد انفراده بحارس الضيوف ليرفع غلّة فريقه الى ستة اهداف، ولم يتأخر السابع ليأتي ايضا عن طريق البديل تشوبو-موتينغ (79).



وفي النتائج الأخرى، فاز اوغسبورغ على بوروسيا مونشنغلادباخ 1-صفر، فيما تعادل أرمينيا بيليفلد مع هوفنهايم صفر-صفر.

كما انتهت مباراة ماينتس وفرايبورغ بالتعادل السلبي.



المصدر: فرانس برس