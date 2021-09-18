ملعب بريدة يخالف التعليمات ويختلق الازدحام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دون نادي الرائد محضرا رسميا احتجاجا على سوء تنظيم دخول جماهيره خلال مباراة أمس الأول أمام التعاون في الجولة الخامسة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأطلع الرائد كلا من مدير ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبد العزيز الرياضية الذي شهد المباراة، ومندوب وزارة الرياضة ومراقب المباراة من قبل رابطة دوري المحترفين ضاوي الميموني وعضو مجلس الإدارة عبدالله المريخاني، موثقا ذلك بصور فوتوغرافية ومقاطع فيديو لاتخاذ القرارات المناسبة.

وشهدت المواجهة التي انتهت بفوز الرائد 5/ 3، دخولا متأخرا لجماهير الرائد عن موعد المباراة بعد حصر دخولها للمدرجات الجنوبية في بوابة واحدة بوجود شخص واحد مسؤول عن التننظيم مما تسبب في ازدحام الجماهير، ومخالفة البروتوكول الخاص بدخول الجماهير من حيث التباعد الاجتماعي في ظل المناداة بتطبيق احترازات وقائية لتفادي تفشي فيروس كورونا «كوفيد-19».

ولم تتم انسيابية دخول الجماهير إلا بعد مرور 12 دقيقة على بدء اللقاء، مما أسهم في انسحاب بعض الجماهير نتيجة الزحام الذي كان عليه المسار المخصص للدخول ومرور أجزاء كبيرة من الشوط الأول الذي انتهى لمصلحة الرائد بهدف كريم البركاوي.

علما أن البوابات الخاصة بمدرجات جماهير التعاون تم فتحها قبل المواجهة بساعة لتتمكن من الدخول، فيما لم يحدث ذلك في البوابات الخاصة بجمهور الرائد.

على صعيد آخر، فاجأت إدارة الرائد جماهيرها بالنجاح في تسجيل المهاجم البرتغالي الدولي إيدرزيتو لوبيز (33 سنة) المعروف بإيدير في صفقة انتقال حر، حيث سيصل غدا للانضمام إلى الفريق.

وعلى الرغم من إغلاق فترة التسجيل الصيفية في السعودية، إلا أن الرائد استفاد من المادة 29 في قانون نظام انتقال اللاعبين والتي تنص على «لايجوز تسجيل اللاعبين إلا في إحدى فترتي التسجيل السنويتين المحددتين من قبل الاتحاد، ويجوز للاتحاد تحديد فترات تسجيل مختلفة لمسابقات الذكور والإناث، واستثناء من هذه القاعدة فإن المحترف الذي انتهى عقده قبل نهاية فترة التسجيل يمكن تسجيله خارج فترة التسجيل المذكورة، وتمتلك اللجنة صلاحية تسجيل هؤلاء المحترفين مع مراعاة النزاهة الرياضية للمسابقة ذات الصلة.

وفي حالة إنهاء العقد بسبب مشروع يجوز للجنة القضائية المختصة في الاتحاد اتخاذ إجراءات مؤقتة لتفادي سوء الاستخدام وفقا للمادة (40) من هذه اللائحة».

محطات من مشوار إيدير

عام 1385هـ فاز الرائد 5 / 1 بدوري منطقة القصيم.

عام 1416هـ فاز التعاون 5 / 1 بدوري كأس خادم الحرمين الشريفين.

عام 1422 هـ فاز الرائد 5 / 4 في كأس الاتحاد.

أكبر النتائج في لقاءات الرائد والتعاون:

2006: أولفييرا هوسبيتال البرتغالي

2006 - 2008: أكاديميا كويمبرا البرتغالي

2012 - 2015: سبورتينج براجا البرتغالي

2015 - 2016: سوانزي سيتي الإنجليزي

2016 - 2018: ليل الفرنسي

2018 - 2021: لوكوموتيف موسكو الروسي

شارك في 3 مباريات من أصل 7 خاضتها البرتغال بالبطولة الأوروبية.

في نهائي يورو 2016 دخل بديلا في المباراة النهائية أمام فرنسا، وسجل هدفا حاسما قاد البرتغال للقب.