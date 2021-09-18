شكرا لقرائتكم خبر رحيل أسطورة الطائرة السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نعت وزارة الرياضة أمس قائد فريق الأهلي والمنتخب السعودي للكرة الطائرة محمد أحمد قاسم الذي رحل بعد معاناة مع المرض.

وكان قاسم بدأ رحلته مع اللعبة عام 1392هـ ومثل فريقه بدرجاته الثلاث، وحمل تاريخه العديد من البطولات في اللعبة بينها 13 بطولة للدوري خلاف كؤوس اتحاد اللعبة وبطولات أخرى محلية وخليجية.

وقبل 4 أعوام أقعد المرض الفقيد، وسافر إلى ألمانيا بحثا عن علاج، إلا أن أوضاعه الصحية لم تتحسن.