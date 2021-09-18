شكرا لقرائتكم خبر رحيل أسطورة الطائرة السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان قاسم بدأ رحلته مع اللعبة عام 1392هـ ومثل فريقه بدرجاته الثلاث، وحمل تاريخه العديد من البطولات في اللعبة بينها 13 بطولة للدوري خلاف كؤوس اتحاد اللعبة وبطولات أخرى محلية وخليجية.
وقبل 4 أعوام أقعد المرض الفقيد، وسافر إلى ألمانيا بحثا عن علاج، إلا أن أوضاعه الصحية لم تتحسن.
كانت هذه تفاصيل خبر رحيل أسطورة الطائرة السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.