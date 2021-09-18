هاسي يسحب الأهلي مبكرا من معترك التنافس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبقى المدير الفني البلجيكي بيسنيك هاسي، فريق الأهلي في سلسلة التعادلات محققا مع الفريق رقما قياسيا بتحقيقه التعادل الخامس على التوالي في الجولات الخمس الماضية بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في تأكيد على أنه لم يكن المدير الفني المناسب للأهلي الطامح في العودة إلى البطولات، وهو ما تحدثت عنه تجربته مع فريق الرائد التي بدأها لأول مرة في يوليو 2018، ومغادرة الفريق حتى نهاية الموسم الماضي دون تحقيق طموحات مجلس الإدارة والجماهير.

وعلى الرغم من تعاقد الأهلي معه منذ وقت مبكر سبق انطلاقة الموسم بوقت كاف، إلا أن هاسي صدم الجماهير قبل الإدارة بنتائجه المخيبة للآمال من خلال التعادل في مباريات لا تصنف من بين ذات العيار الثقيل، حيث لم يلعب حتى الآن أمام الهلال والنصر والاتحاد والشباب.

ومع الرائد خاض هاسي 90 مباراة في دوري المحترفين، فاز في 33 منها وخسر36 مباراة وتعادل في 21 مباراة، فيما سجل 123 هدفا وتلقى 145.

أما في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين فقاده في 7 مباريات، فاز في 3، وتعادل مرتين وخسر مثلهما، مسجلا 13 هدفا مقابل تلقي 8 أهداف.

وفي أول موسمين مع الرائد، جاء هاسي بصفقات لم ترتق لطموح مدرج الرائد لتتساقط أوراقه الاحترافية واحدا تلو الآخر دون ترك أي بصمة.

هاسي مع الأهلي

