أولمبياكوس يعيد رودريجيز لليونان

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واستغنى الاتحاد عن رودريجيز (30 عاما) في اللحظات الأخيرة التي سبقت إغلاق باب الانتقالات الصيفية في أغسطس الماضي.
واحتفى النادي اليوناني بانضمام رودريجيز إلى صفوفه من خلال سرد سيرته كلاعب والأندية التي لعب لها.
وذكر النادي اليوناني عبر موقعه الرسمي أن لاعب منتخب الرأس الأخضر، الذي ولد في مدينة روتردام الهولندية، قد بدأ مسيرته من خلال أكاديمية فينورد، قبل أن يلعب لفريق زيركسيس في 2009، ومنه انتقل إلى بوشويزن ثم دين هاج، الذي أعاره بدوره لفريق دوردريخت.
وأضاف النادي أن رودريجيز لعب لفريق ليفسكي صوفيا البلغاري في موسم 2013 / 2014، ثم لعب لفريق إلتشي الإسباني وخاض تجربة في الملاعب اليونانية مع فريق باوك بداية من 2015 وحتى يناير 2017، قبل أن ينتقل إلى جلطة سراي التركي، ثم انتقل في مطلع 2019 إلى الاتحاد السعودي الذي دفع مبلغ 9 ملايين يورو لضمه، قبل أن يعود إلى الدوري التركي مجددا بعد ذلك بـ6 أشهر لصفوف فريق فنربخشة على سبيل الإعارة.
وقال النادي أيضا «على المستوى الدولي شارك رودريجيز في 30 مباراة مع منتخب الرأس الأخضر، سجل خلالها 5 أهداف».
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