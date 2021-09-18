أسطورة كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس يوجه رسالة لـ محمد صلاح

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه أسطروة كرة السلة الأمريكي ولاعب لوس أنجلوس ليكرز، ليبرون جيمس، رسالة للنجم العربي المصري محمد صلاح، بعدما نشر حساب نادي ليفربول أرقام الفرعون مع "الريدز".

وكان الحساب الرسمي لنادي ليفربول بموقع "تويتر" قد نشر تغريدة عن إنجاز صلاح بوصوله للمباراة رقم 150 مع "الريدز".

وحرص ليبرون جيمس على تهنئة محمد صلاح بهذا الإنجاز، حيث قام بإعادة نشر التغريدة معلّقاً بوضع قلب أحمر بالإضافة إلى تحية اللاعب.

وكان ليفربول قد كتب في تغريدته: " أسطوري .. 150 مشاركة للملك المصري مع الريدز في الدوري الإنجليزي الممتاز"