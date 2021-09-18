شكرا لقرائتكم خبر عن فريق البنك الأهلي يحصل على لقاح كورونا استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل لاعبو فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي وجهازهم الفني والإداري والطبي علي لقاح فيروس كورونا، فى إطار الإعداد للموسم الجديد، وتولي أحمد عز رئيس الجهاز الطبي الإشراف على عملية تحصين الفريق والتي تمت داخل أحد مستشفيات القاهرة.

وقرر خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي منح لاعبي الفريق راحة سلبية اليوم تحسباً لظهور أي أعراض نتيجة تلقي اللقاح ويعود الفريق مساء غد الأحد لاستئناف تدريباته علي استاد الشرطة الرياضي بالعباسية استعدادا لانطلاق الموسم الجديد والمقرر له في الخامس والعشرين من أكتوبر المقبل.