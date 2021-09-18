شكرا لقرائتكم خبر عن فريق البنك الأهلي يحصل على لقاح كورونا استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حصل لاعبو فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي وجهازهم الفني والإداري والطبي علي لقاح فيروس كورونا، فى إطار الإعداد للموسم الجديد، وتولي أحمد عز رئيس الجهاز الطبي الإشراف على عملية تحصين الفريق والتي تمت داخل أحد مستشفيات القاهرة.
وقرر خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي منح لاعبي الفريق راحة سلبية اليوم تحسباً لظهور أي أعراض نتيجة تلقي اللقاح ويعود الفريق مساء غد الأحد لاستئناف تدريباته علي استاد الشرطة الرياضي بالعباسية استعدادا لانطلاق الموسم الجديد والمقرر له في الخامس والعشرين من أكتوبر المقبل.
من ناحية أخرى، يدرس خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلى عددا من ملفات المهاجمين الأفارقة للتعاقد مع أحدهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق في بطولة الدورى المصرى الممتاز، وقام حمادة هاشم مدير التعاقدات بالبنك الأهلى بتوفير "سيديهات " لبعض المهاجمين الافارقة وعرضهم على الجهاز الفني لاختيار أحدهم والتعاقد معهم .
وبدأ فريق البنك الأهلي فترة الإعداد استعدادا لانطلاق الموسم الجديد، والمقرر له في الخامس والعشرين من شهر أكتوبر المقبل، وشهد المران مشاركة الصفقات الجديدة التي انضمت لصفوف فريق البنك الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وتعاقد البنك الأهلى مع محمد هلال واحمد سعيد واسحاق يعقوبو وأسامة فيصل وكريم بامبو ومحمد فتحي وأحمد ياسين وشادي رضوان بعد تجديد الإعارة لموسم آخر من النادي الاهلي.
وعلى هامش المران واصل عاصم صلاح كابتن فريق البنك الأهلي وأحمد ياسر عملية التأهيل ما بعد الإصابة التي لحقت بهم مع نهاية مباريات الموسم الماضي.
وما زال حسام الصانع، لاعب وسط الفريق، يخضع لجلسات العلاج الطبيعي وركز الجهاز الفني، بقيادة خالد جلال، على النواحي البدنية في بداية التدريب على استاد الشرطة بالعباسية.