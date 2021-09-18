شكرا لقرائتكم خبر عن عمر بسام رابع الصفقات الصيفية للمقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع عمر بسام مهاجم إنبى السابق على عقود انضمامه إلى المقاولون العرب لمدة 3 مواسم مقبلة، بعد فسخ تعاقده مع الفريق البترولى بالتراضى والتنازل عن مستحقاته، ومن المقرر أن يشارك اللاعب في تدريبات المقاولون مباشرة بعد توقيع العقود.

وخلال الموسم الماضى شارك عمر بسام صاحب الـ27 عاما فى 4 مباريات فقط مع إنبى، وهو ما جعل اللاعب يبحث عن فرصة جديدة للمشاركة والتألق مع المقاولون العرب بعدما وافق الجهاز الفنى للمقاولون بقيادة عماد النحاس على ضم اللاعب.

وبذلك يصبح عمر بسام هو رابع الصفقات الصيفية للمقاولون العرب بعدما نجح مسؤولو المقاولون في ضم ممادو نياس لاعب الانتاج الحربى السابق، وعماد فتحى عقب فسخ تعاقده مع المقاصة، بالإضافة لحسام حسن لاعب بتروجت السابق.