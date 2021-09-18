شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار القانونى يكشف تحركات الزمالك لحل أزمة القيد قبل انطلاق الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف نصر عزام، المستشار القانونى لنادى الزمالك، آخر مستجدات أزمة إيقاف القيد للقلعة البيضاء بقرار من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بسبب أزمة التعاقد مع اللاعب حسام أشرف، رغم تعاقده مع ناد كاميرونى، مما أدى إلى توقيع غرامة بقيمة 4 ملايين دولار تم تخفيضها إلى 200 ألف دولار، على القلعة البيضاء بخلاف الحق القانونى بالفيفا والذى قضى بإيقاف القيد.

وقال نصر عزام، فى تصريحاته لـ"الخليج 365": "قدمنا استئنافا فى المحكمة الرياضية على قرار إيقاف قيد الزمالك فترتين، ونسعى للحصول على حكم فى هذا الاستئناف قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية حتى يتمكن الزمالك من قيد صفقاته الجديدة".

وأضاف المستشار القانونى للزمالك، أن ايقاف القيد متعلق بالصفقات الجديدة التى أبرمها الفريق، وهم ثلاثة لاعبين حمدى النقاز ومحمود شبانة وعمر كمال عبد الواحد، لافتًا إلى أن قائمة الفريق والمعارين العائدين للزمالك ليس لهم دخل بقرار إيقاف القيد.

وأكد نصر عزام، أنه يبذل قصارى جهده من أجل حل أزمة إيقاف قيد الزمالك قبل انتهاء فترة الانتقالات الحالية، قائلاً: "الموضوع مش سهل، وسبق أن تم إيقاف قيد ريال مدريد وبرشلونة وتشيلسي، ولم يتمكنوا من رفع القرار، ولكننا نسعى جاهدين لحل الأزمة مثلما فعلنا فى السابق مع المصرى البورسعيدى".

وطمأن عزام جمهور الزمالك، مؤكدًا أن الفترة ما بين الانتقالات الصيفية الحالية والشتوية فى يناير المقبل ستشهد خوض الفريق ما يقرب من 5 مباريات فقط، وفى حالة عدم صدور حكم فى الاستئناف فلن يكون هناك ضرر كبير، وسننتظر لفترة القيد فى يناير لتسجيل الصفقات الجديدة فى حالة رفع الإيقاف بشكل نهائى.