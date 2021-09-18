الامارات | اتحاد اليد يتوج شباب الأهلي بـ "كأس الإمارات" للموسم الماضي

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يتوج شباب الأهلي بـ "كأس الإمارات" للموسم الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج فريق اليد في نادي شباب الأهلي بـ "كأس الإمارات" للموسم الماضي، البطولة التي أقيمت يناير 2021، وتم تأجيل التتويج بها حتى الموسم الحالي، بحيث تكون في أول مباراة يخوضها "فرسان دبي" في موسمهم الجديد.

حضر مراسم التتويج، نائب رئيس اتحاد اليد عبد السلام ربيع، وأمين عام الاتحاد ناصر الحمادي، وعضوا مجلس الاتحاد سعود صالح وفيص الطواش، والمدير التنفيذي لقطاع إدارة الألعاب الجماعية في نادي شباب الأهلي، الدكتور ماجد سلطان.

وجاء تتويج شباب الأهلي، استكمال لقرار مركز التحكيم الرياضي الصادر في أبريل من العام الجاري، الذي منح "فرسان دبي" حقق التتويج بـ "كأس الإمارات"، بعد أن سبق وتوج بها فريق الشارقة، خصوصاً أن مركز التحكيم جاء لينقض قرار اتحاد اللعبة القاضي بخسارة شباب الأهلي مباراته أمام العين في أولى جولات الدور النهائي للبطولة بنتيجة "0-10"، في مباراة فاز فيها شباب الأهلي بنتيجة "29-22" قبل أن يحتج العين رسمياً على نتيجتها إلى اتحاد اللعبة بداعي مخالفة "شباب الأهلي" لوائح تسجيل اللاعبين.

وسبق مراسم التتويج، لقاء شباب الأهلي ودبا الحصن لحساب الجولة الثانية من بطولة الدوري العام للموسم الجديد، والتي عرف من خلالها أصحاب الضيافة شباب الأهلي الفوز بنتيجة "35-29"، في المباراة التي جمعتهما على صالة مكتوم بن محمد.

كما شهدت الجولة، وفي قمة مبكرة، فوز الشارقة على ضيفه العين بفارق أربعة أهداف وبنتيجة "22-18".

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