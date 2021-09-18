الامارات | لماذا احتفل محمد صلاح بطريقة جنونية بعد تسجيله في كريستال بالاس (صور)

شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا احتفل محمد صلاح بطريقة جنونية بعد تسجيله في كريستال بالاس (صور) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل نجم الكرة المصرية وهداف ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بطريقة جنونية، اليوم السبت، بعد أن تمكن من تسجيل هدف في مباراة فريقه ليفربول أمام كريستال بالاس، ليعتلي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بالتساوي مع أنطونيو وفرنانديز ولكل منهما 4 أهداف.

محمد صلاح سجل هدف فريقه الثاني والـ99 في الدوري الإنجليزي مع ليفربول، وقاد فريقه للفوز بنتيجة 3- صفر، وساهم في انفراد ليفربول بصدارة الدوري الإنجليزي، وعقب تسجيل الهدف قام بخلع قميصه وسط فرحة جنونية من اللاعب وجماهير الريدز، ويشير الاحتفال المبالغ فيه من قبل صلاح إلى الضغوطات التي يتعرض لها اللاعب في الوقت الحالي بسبب المفاوضات الشاقة بينه وبين إدارة نادي ليفربول حول تجديد عقده براتب اسبوعي غير مسبوف في ليفربول.

وبحسب صحف إنجليزية فأن النجم المصري محمد صلاح اقترب من كتابة تاريخ جديد للاعبين العرب وقارة إفريقيا، بعدما أكدت وسائل إعلام بريطانية أن ليفربول سيقدم عرضاً تاريخياً لتجديد عقد صلاح مقابل حصول قائد منتخب مصر على 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.



ووفقاً لصحيفة "ذا صن" يسعى ليفربول إلى قطع الطريق حول الشائعات التي أشارت إلى محمد صلاح لن يجدد عقده مع "الريدز" وأن اللاعب المصري سيرحل الصيف المقبل إلى الدوري الإسباني أو إلى باريس سان جيرمان، مشيرة إلى أن صلاح سيصبح أغلى لاعب في تاريخ ليفربول.



وفي حال توقيع اللاعب المصري للعقد الجديد مع ليفربول مقابل حصول أفضل لاعب في إفريقيا مرتين على 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، بذلك سيزاحم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على لقب أغلى لاعب في "البريميرليغ".



ويحصل رونالدو على راتب أسبوعي من مانشستر يونايتد يبلغ 510 ألف جنيه إسترليني، بينما يحتل المركز الثاني البلجيكي كيفن دي بروين الذي يحصل على راتب أسبوعي يبلغ 400 ألف جنيه إسترليني من مانشستر سيتي.



ويحتل المركز الثالث حارس مرمى مانشستر يونايتد، الإسباني ديفيد دي خيا براتب أسبوعي يبلغ 375 ألف جنيه إسترليني، ثم في المركز الرابع والخامس، زميليه في اليونايتد، كل من غادون سانشو براتب أسبوعي 350 ألف جنيه إسترليني، والفرنسي رافائيل فاران 340 ألف جنيه إسترليني.

النجم المصري شارك ضد كريستال بالاس في مباراته الـ150 مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ انضمامه للريدز في صيف 2017 قادمًا من روما الإيطالي.

وحقق محمد صلاح لقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول في 2019-2020، ونال جائزة الحذاء الذهبي مرتين، منهم مرة بالتساوي مع ساديو ماني وأوباميانج.

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