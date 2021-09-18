ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على كريستال بالاس.. وقائمة الهدافين بعد هدف صلاح

الشارقة - اميمة ياسر -

كتب: ضياء السقا

حقق ليفربول فوزا كبيرا على كريستال بالاس بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على ملعب آنفيلد، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح ساديو ماني أهداف اللقاء في الدقيقة 43، ثم سجل محمد صلاح الهدف الثاني من تسديدة قوية من داخل المنطقة، في الدقيقة 78.

وأحرز نابي كيتا الهدف الثالث في الدقيقة 89 من تسديدة عالمية من خارج المنطقة.

وبذلك تصدر ليفربول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، متفوقا على مانشستر سيتي الوصيف بفارق 3 نقاط، فيما تراجع كريستال بالاس للمركز الـ13 برصيد 5 نقاط.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن:

1- ليفربول - 13 نقطة

2- مانشستر سيتي - 10 نقاط

3- مانشستر يونايتد - 10 نقاط

4- تشيلسي - 10 نقاط

5- إيفرتون - 10 نقاط

قائمة الهدافين

ورفع صلاح رصيده لـ4 أهداف، ليصل إلى صدارة الهدافين رفقة فرينانديز وأنطونيو.

محمد صلاح، ليفربول، 4 أهداف.

ميشيل أنطونيو، وست هام، 4 أهداف.

برونو فرنانديز، مانشستر يونايتد، 4 أهداف.

دومينيك كالفيرت لوين، إيفرتون، 3 أهداف.

ديماراي جراي، إيفرتون، 3 أهداف.

ماسون جرينوود، مانشستر يونايتد، 3 أهداف.

روميلو لوكاكو، تشيلسي 3 أهداف.

ساديو ماني، ليفربول، 3 أهداف.

كريستيانو رونالدو، مانشستر يونايتد، هدفان.