صلاح يسجل هدفا عالميا في فوز ليفربول على كريستال بالاس (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

حقق ليفربول فوزا كبيرا على كريستال بالاس بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على ملعب آنفيلد، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح ساديو ماني أهداف اللقاء في الدقيقة 43، ثم سجل محمد صلاح الهدف الثاني من تسديدة قوية من داخل المنطقة، في الدقيقة 78.

ورفع صلاح رصيده لـ4 أهداف، ليصل إلى صدارة الهدافين رفقة فرينانديز وأنطونيو.

وأحرز نابي كيتا الهدف الثالث في الدقيقة 89 من تسديدة عالمية من خارج المنطقة.

وبذلك تصدر ليفربول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، متفوقا على مانشستر سيتي الوصيف بفارق 3 نقاط، فيما تراجع كريستال بالاس للمركز الـ13 برصيد 5 نقاط.

شاهد أهداف المباراة