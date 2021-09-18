شكرا لقرائتكم خبر عن المران الأول لــ"طلعت يوسف".. محاضرة تحفيزية وتدريبات بدنية للإسماعيلى "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى مرانهم الأول، تحت قيادة طلعت يوسف المدير الفنى الجديد للدراويش، بدأ طلعت يوسف وجهازه المعاون المران بمحاضرة تحفيزية للاعبين، للتأكيد على الثقة فى قدراتهم ومطالبته بتقديمهم كل ما لديهم فى الملعب من أجل الفريق.

واشتمل مران الإسماعيلي على وحدات بدنية مكثفة ضمن برنامج إعداد الفريق، ومن أجل الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين قبل انطلاق المنافسات الرسمية، كما شهد التدريب عودة باهر المحمدى قلب دفاع الفريق، وقام محمد فوزى حارس المرمى، إضافة إلى مروان الصحراوى، بتدريبات تأهيلية.

وحرص عماد سليمان، عضو اللجنة الفنية المشرف على الفريق، على مساندة اللاعبين من خارج الخطوط، كما عُقد اجتماع بين محمد حمص مدرب الفريق ومحمد الشامى جناح الفريق.

كما تواجد الثنائى وجيه عبد الحكيم ومحمد مخلوف فى تدريبات الإسماعيلي، بعد انتهاء فترة إعارتهما الموسم المنقضى.