شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن مكى يفاضل بين 3 عروض بعد انتهاء تعاقده مع المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد حسن مكى، مهاجم المقاولون العرب السابق، أنه يفاضل في الفترة الحالية بين 3 عروض تلقاها مؤخرا من أندية الدورى العام، بعد إنهاء تعاقده مع فريق المقاولون العرب.

وقال مكى، في تصريحات عبر برنامج "60 دقيقة" عبر شاشة أون سبورت 2: لدى 3 عروض من أندية الدورى بعد انتهاء تعاقدى مع المقاولون، كنت قد انتقلت للمقاولون من نادى سموحة لمدة 6 أشهر فقط في يناير الماضى، وبعد انتهاء تعاقدى أفاضل بين العروض، وسأحدد وجهتى في الفترة المقبلة.

وتنازل المقاولون العرب عن خدمات 9 لاعبين، هم: إبراهيم صلاح، عبد الرحمن فاروق، عبد الوهاب إسماعيل، أحمد حسن مكي، أحمد شكري، أحمد مجدي، وسيم النغموشي، هيثم الجويني والنيجيري إيدو موسيس لعدم حاجة الفريق لخدماتهم الفنية.

ويستهدف الجهاز الفنى للمقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، النزول بمعدلات أعمار الفريق فى الفترة المقبلة، وقبل انطلاق الموسم المقبل، خاصة أن المقاولون يعتبر أعلى فريق في معدلات أعمار اللاعبين بالدورى العام.

ويسعى مسؤولو المقاولون العرب لتدعيم هجوم الفريق خلال الأيام المتبقية من عمر الميركاتو الصيفى قبل غلق باب القيد في السابع من أكتوبر المقبل، وذلك بعدما افتقد المقاولون العديد من العناصر المميزة في خط هجومه، بعد بيع سيف الجزيرى للزمالك بشكل نهائى، وانتهاء استعارة عمر سافيولا، مع وجود مفاوضات من المصرى لضم لويس إدوارد.

واستقطب المقاولون العرب ثلاث صفقات فى الانتقالات الحالية، هم: عماد فتحى من المقاصة، ممادو نياس من الإنتاج الحربى وحسام حسن مدافع بتروجت.