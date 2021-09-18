شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شعبان: دورى الموسم المقبل سيكون صعبا وأثق فى لاعبى سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، على صعوبة مسابقة الدوري العام فى نستختها المرتقبة، خاصة أن المستويات الفنية بين جميع الأندية باتت متقاربة للغاية.

وقال شعبان فى تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادى سيراميكا، إن لديه ثقة كبيرة فى تحمل جميع اللاعبين أعباء المسئولية، من أجل تحقيق نتائج طيبة خلال الموسم الجديد.

وأضاف شعبان أن الفريق يسعى لتلافي سلبيات الموسم الماضي، ومواصلة تحقيق أهداف إدارة سيراميكا ، في ظل الدعم الهائل الذي تقدمه للفريق، من أجل الظهور بشكل مميز بالدوري.

وفى وقت سابق عقد عامر عامر، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، جلسة مع زملائه اللاعبين، عقب انتهاء المران المسائي الذى أقيم اليوم، في إطار الاستعدادات للموسم الجديد.

وحرص قائد فريق سيراميكا على تحفيز اللاعيبن،وطالبهم بضرورة استغلال فترة المعسكر المغلق،المقام حاليًا في شرم الشيخ، من أجل التركيز على الوصول لأعلى مستوى فني وبدني، وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني، بقيادة هيثم شعبان.

وأكد عامر عامر خلال الجلسة مع اللاعبين، على ضرورة تحقيق نتائج طيبة مع بداية الموسم القادم، في ظل المنافسة الشرسة والتأهب الشديد بين جميع الأندية، خلال الموسم المقرر انطلاقه خلال أيام.

وشدد قائد الفريق على أن الموسم الجديد سيكون صعبًا للغاية على الجميع، ولن تكون هناك مواجهة سهلة أو مضمونة،سواء للأندية العريقة،التي لها باع كبير في الدوري،أوالأندية التي لا زالت تبحث عن إثبات نفسها في المسابقة.

وتابع عامر في حديثه لزملائه : وسط هذا الصراع المرتقب علينا الظهور بشكل قوي ومميز،خاصة وأن إدارة نادي سيراميكا توفر كل عوامل النجاح والاستقرار،من أجل تحفيز اللاعبين على تحقيق الأهداف المرجوة .

ونقل عامر عامر إلى اللاعبين ثقة مجلس إدارة سيراميكا في تحمل جميع اللاعبين مسئولياتهم، من أجل تقديم مستوى طيب، وتحقيق نتائج تليق بالاسم والمكانة التي حفرها الفريق، خلال الموسم الماضي.