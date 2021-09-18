شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس إعارة صفقاته الجديدة حال عدم إنهاء أزمة القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس إدارة نادي الزمالك إعارة الصفقات الجديدة التى ضمها النادى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، فى حال عدم حل أزمة المنع من القيد، وفقا للعقوبة الموقعة من الاتحاد الدولي على الزمالك بشأن واقعة حسام أشرف مهاجم الزمالك السابق.

وكشف مصدر أن إدارة النادي فى حال عدم توصلها لحل فى الأزمة فإنه سيتم إعارة عمر كمال عبد الواحد ومحمود شبانة وحمدى النقاز الذين انضموا للزمالك فى الصيف الجاري، لحين إنهاء الأزمة.

وتقدم الزمالك باستئناف للمحكمة الرياضية الدولية للمطالبة بإلغاء منع الزمالك من القيد فترتين ، بعد تسوية مستحقات الاكاديمية الكاميرونية التي قام حسام اشرف بالتوقيع لها قبل تصعيده للزمالك وتوقيع عقد احترافي مع النادي، وينتظر الزمالك حكم من المحكمة الرياضية الدولية لالغاء العقوبة الإدارية بعدما تم تقديم التسوية بين الزمالك والأكاديمية الكاميرونية بعد حصولها على 200 ألف دولار من الزمالك.

من ناحية أخرى، تدور المباحثات داخل أروقة نادى الزمالك بين الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون وفاروق جعفر المستشار الفنى للنادى وحسين السيد المسئول عن ملف الكرة، لحل أزمة زخم النجوم فى الجبهة اليمنى للفريق.

ويمتلك الزمالك ثلاثة لاعبين على أعلى مستوى فى الجبهة اليمنى بعد التعاقد مع الدولى التونسى حمدى النقاز، ووجود التونسى حمزة المثلوثى وقائد الفريق حازم إمام.

ويرغب الزمالك فى الاستغناء عن خدمات أحد اللاعبين الثلاثة، سواء عن طريق البيع النهائى أو الإعارة، حتى لا يتم تكرار الأزمة التى شهدها الفريق فى الموسم المنقضى وتحديدًا فى مركز حراسة المرمى الذى كان يضم محمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمود عبد الرحيم جنش الذى انتقل لنادى فيوتشر على سبيل الإعارة لمدة سنة.

ولم يستقر الجهاز الفنى للزمالك على اللاعب الذى سيتم الاستغناء عن خدماته من لاعبى الجبهة اليمنى، قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ومن المنتظر أن يعقد كارتيرون جلسة مع جعفر وحسين السيد لتحديد الأسم بشكل نهائى.

وبانضمام النقاز لصفوف الزمالك أصبح الفريق الأبيض يضم 6 لاعبين أجانب في قائمته عقب قيد كل من رزاق سيسيه ومحمد اوناجم واشرف بن شرقي وحمزة المثلوثي وسيف الجزيري في القائمة الأولي للفريق.

وأصبح الزمالك مطالب باعارة احد لاعبيه الأجانب في ظل اعلان اتحاد الكرة اقتصار عدد الأجانب في قائمة كل فريق على 5 لاعبين فقط، ومن المتوقع ان يكون حمدي النقاز أو رزاق سيسيه هما الأقرب للرحيل عن الزمالك في الصيف الجاري علي سبيل الإعارة.