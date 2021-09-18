روسيا تتصدر منافسات السباحة لتتابع الشباب ببطولة العالم للخماسي الحديث

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القاهرة - سامية سيد - تصدر منتخب روسيا منافسات السباحة لتتابع الفرق للشباب ببطولة العالم للخماسي الحديث تحت 17 عاما والتي تقام بالإسكندرية فى الفترة من 13 حتى 19 سبتمبر الجاري.

وجاء المنتخب الروسي (2) المكون من تيموفي بوبوف و ارتيوم بالشيك بالمركز الأول بمجموع نقاط 333 بزمن 01:48.77 ، بينما أحتل المنتخب التركي المكون من جان ديمير فيردوم و منير كان ميرت بمجوع نقاط 327 بزمن 01:51.53 ، كما حصل منتخب روسيا (1) المكون من أيجور زوركين و مكسيم ماليشيف بمجموع نقاط 325 بزمن 01:52.69 ، بينما أحتل المنتخب الوطني (2) المكون من محمد شريف و إسامة مدحت بالمركز الخامس بمجموع نقاط 322 بزمن 01:54.46 ، فيما جاء المنتخب المصري (1) المكون من ياسين أحمد و آمر على بمجموع نقاط 306 بزمن 02:02.35 بالمركز الحادي عشر و من المقرر أن تقام بعد قليل منافسات الليزر رن.

وتضم قائمة المنتخب الوطني تحت 19 عاما كلاً من: معتز وائل عزت - مازن طارق - سيف البنداري - عمر سامح - محمد وليد -أميرة قنديل - ملك خالد - زينة عامر - زينة راشد - نجوي خالد - هانيا أبو بكر - مصطفي وليد

ويضم المنتخب الوطني تحت 17 عاما كلاً من: محمد شريف - ياسين الهادي - أسامة مدحت - مروان علام - آمر على - ياسين أحمد - ملك خالد - حبيبة هيثم - جانا أحمد - جنة وليد - جنا محمد الدروي - سارة عمر - ريتاج علاء الدين - هبة الله عمرو يسري.

كما يضم الجهاز الفني للمنتخب كلاً من: عمرو سيد مديراً فني للشباب - هشام سليمان مدرب جري - إبراهيم سكر رماية - محمد علاء رماية - محمد صباحي للسلاح - عبد الرحمن عادل سلاح - خالد عصفور سباحة - خالد صلاح سباحة - طارق نويهي سباحة - دكتور يوسف حسن مدلك - باسل جميل طبيب المنتخب.

ويشارك في البطولة 271 لاعبا ولاعبة، بواقع 146 لاعبا و125 لاعبة من 27 دولة وهي: أستراليا – بيلاروسيا – البرازيل – بلغاريا – فرنسا – جورجيا – ألمانيا – جواتيمالا- إيطاليا- كازاخستان- ليتوانيا - بولندا- البرتغال –جنوب أفريقيا – إسبانيا – السويد – سويسرا – تايلند – تركيا – أوكرانيا – أوزبكستان – الصين – التشيك – المجر – روسيا – المكسيك - بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.