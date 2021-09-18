شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعجل رد اتحاد الكرة لتحديد موقف اللاعبين الجدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت إدارة النادي الأهلي خطابًا إلى اتحاد الكرة تطلب فيه تحديد موقف اللاعبين الجدد من المشاركة في كأس السوبر المصري، فى ضوء البطاقات الحمراء والصفراء التى قد يكون قد حصل عليها أى منهما ضمن فريقه السابق.

وطلب الأهلي من اتحاد الكرة سرعة الرد وتحديد الموقف كاملا من الناحيتين القانونية واللائحية لهؤلاء اللاعبين.

وكان الأهلي قد تعاقد مع كل من حسام حسن ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو وكريم فؤاد، مع عودة أحمد عبد القادر وعمار حمدي بعد انتهاء إعارتهما.

الأهلي يلتقي طلائع الجيش في السابعة مساء الثلاثاء المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية فى كأس السوبر المصري.