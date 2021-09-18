الأهلي يستعجل رد اتحاد الكرة لتحديد موقف اللاعبين الجدد

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعجل رد اتحاد الكرة لتحديد موقف اللاعبين الجدد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أرسلت إدارة النادي الأهلي خطابًا إلى اتحاد الكرة تطلب فيه تحديد موقف اللاعبين الجدد من المشاركة في كأس السوبر المصري، فى ضوء البطاقات الحمراء والصفراء التى قد يكون قد حصل عليها أى منهما ضمن فريقه السابق.
وطلب الأهلي من اتحاد الكرة سرعة الرد وتحديد الموقف كاملا من الناحيتين القانونية واللائحية لهؤلاء اللاعبين.
وكان الأهلي قد تعاقد مع كل من حسام حسن ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو وكريم فؤاد، مع عودة أحمد عبد القادر وعمار حمدي بعد انتهاء إعارتهما.
الأهلي يلتقي طلائع الجيش في السابعة مساء الثلاثاء المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية فى كأس السوبر المصري.