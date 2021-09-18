شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل يمثل المقاولون العرب في انتخابات رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فوض مجلس إدارة المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح، محمد فضل نجم المقاولون السابق، لتمثيل النادى فى انتخابات رابطة أندية القسم الأول يوم 19 سبتمر الجاري.

وحدد اتحاد الكرة المصري في خطابه المرسل لأندية الدوري الممتاز وفقًا للائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم ألا يكون ممثل النادي عضوًا بمجلس إدارته أو موظفًا به.