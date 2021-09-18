اخبار الرياضه

مصر تودع كأس العالم لكرة الصالات بعد الهزيمة من أوزبكستان 1 /2

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تودع كأس العالم لكرة الصالات بعد الهزيمة من أوزبكستان 1 /2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب مصر لكرة الصالات أمام أوزبكستان بنتيجة 1 / 2 ليودع الفراعنة بطولة كأس العالم لكرة الصالات التي تستضيفها ليتوانيا.

وخسر منتخب مصر لكرة الصالات بنتيجة 9 / 0 أمام نظيره الروسى فى افتتاح مشوار الفريقين فى كأس العالم لكرة الصالات فى ليتوانيا، وانتهى الشوط الأول بتقدم روسيا 3-0، قبل أن يضيف ستة أهداف فى الشوط الثانى ، وفاز في المباراة الثانية على جواتيمالا 6 / 2 ، وخسر أمام أوزبكستان 2 / 1.

احتل منتخب  المركز الرابع ليودع البطولة  ، وتحتل روسيا قمة المجموعة ثم أوزبكستان ثانياً ويصعدا معا لدور الـ8 ، و جواتيمالا ثالثا وتودع البطولة .

وأسفرت قرعة المونديال عن المجموعات التالية: المجموعة الأولى: ليتوانيا، فنزويلا ،كازاخستان، كوستاريكا المجموعة الثانية: أوزبكستان، جواتيمالا، الاتحاد الروسي، مصر ، المجموعة الثالثة: تايلاند، البرتغال، المغرب، جزر سليمان المجموعة الرابعة: بنما ،جمهورية التشيك، فيتنام، البرازيل المجموعة الخامسة: أنجولا، اليابان ،باراجواي، إسبانيا المجموعة السادسة: الأرجنتين، أمريكا ،صربيا، إيران.

 

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا