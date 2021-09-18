شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تودع كأس العالم لكرة الصالات بعد الهزيمة من أوزبكستان 1 /2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب مصر لكرة الصالات أمام أوزبكستان بنتيجة 1 / 2 ليودع الفراعنة بطولة كأس العالم لكرة الصالات التي تستضيفها ليتوانيا.

وخسر منتخب مصر لكرة الصالات بنتيجة 9 / 0 أمام نظيره الروسى فى افتتاح مشوار الفريقين فى كأس العالم لكرة الصالات فى ليتوانيا، وانتهى الشوط الأول بتقدم روسيا 3-0، قبل أن يضيف ستة أهداف فى الشوط الثانى ، وفاز في المباراة الثانية على جواتيمالا 6 / 2 ، وخسر أمام أوزبكستان 2 / 1.

احتل منتخب المركز الرابع ليودع البطولة ، وتحتل روسيا قمة المجموعة ثم أوزبكستان ثانياً ويصعدا معا لدور الـ8 ، و جواتيمالا ثالثا وتودع البطولة .

وأسفرت قرعة المونديال عن المجموعات التالية: المجموعة الأولى: ليتوانيا، فنزويلا ،كازاخستان، كوستاريكا المجموعة الثانية: أوزبكستان، جواتيمالا، الاتحاد الروسي، مصر ، المجموعة الثالثة: تايلاند، البرتغال، المغرب، جزر سليمان المجموعة الرابعة: بنما ،جمهورية التشيك، فيتنام، البرازيل المجموعة الخامسة: أنجولا، اليابان ،باراجواي، إسبانيا المجموعة السادسة: الأرجنتين، أمريكا ،صربيا، إيران.