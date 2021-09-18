شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات تجديد عقد عمرو السولية فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم مسئولو النادي الأهلي ملف تجديد عقد عمرو السولية لاعب الفريق خلال الأيام القليلة الماضية، بعد الجلسات التى عقدها أمير توفيق مدير تعاقدات الأهلي مع السولية ووكيل أعماله تامر النحاس.

ووقع السولية على عقود تجديد للأهلي لمدة ثلاثة مواسم بعد الحصول على المقابل المالي الذى طلبه اللاعب خلال فترة التفاوض.

وقال مصدر في الأهلي، إن النادى ينتظر فقط الوقت المناسب للإعلان عن تجديد عقد عمرو السولية، موضحاً أن هذا الأمر مسألة وقت ليس أكثر بعدما ترك اللاعب للنادى حُرية إعلان خبر التجديد.

ويأتي تجديد عقد السولية للأهلي وسط أنباء كانت قد خرجت الفترة الماضية حول رفض اللاعب التجديد وتلقيه عروضاً من أندية خارجية، أبرزها من الدوري القطري، قبل أن يتم إغلاق هذا الملف بتجديد التعاقد بشكل رسمي منذ أيام قليلة ليتأكد بقاء اللاعب في القلعة الحمراء.

ويتواجد عمرو السولية حالياً في معسكر الأهلي بالأسكندرية استعداداً للسوبر المحلي الثلاثاء المقبل أمام طلائع الجيش بإستاد برج العرب.