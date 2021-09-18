شكرا لقرائتكم خبر عن محسن صلاح يعلن عبر الخليج 365 ترشحه لرئاسة المقاولون لفترة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس محسن صلاح، رئيس نادى المقاولون العرب، استعداده للترشح فى الانتخابات المقبلة من أجل دورة جديدة فى رئاسة النادى، وقال صلاح فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، سأترشح فى الانتخابات الجديدة للنادى، وحتى الآن لم نحدد موعد فتح باب الترشح وسنحسم الأمر خلال الأيام المقبلة.

واستقطب المقاولون العرب ثلاث صفقات فى الانتقالات الحالية، هم عماد فتحى من المقاصة، ممادو نياس من الإنتاج الحربى، وحسام حسن مدافع بتروجت.

من ناحية أخرى، استقر الجهاز الفنى لفريق المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، على تصعيد مجموعة من الناشئين بالنادى، لتعويض النقص العددى في قائمة الفريق بعد الاستغناءات التسعة التى شهدتها القائمة خلال الميركاتو الجارى.

وتنازل المقاولون العرب عن خدمات 9 لاعبين وهم، إبراهيم صلاح، عبد الرحمن فاروق، عبد الوهاب إسماعيل، أحمد حسن مكي، أحمد شكري، أحمد مجدي، وسيم النغموشي، هيثم الجويني والنيجيري إيدو موسيس لعدم حاجة الفريق لخدماتهم الفنية.

ويستهدف الجهاز الفنى للمقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، النزول بمعدلات أعمار الفريق فى الفترة المقبلة، وقبل انطلاق الموسم المقبل، خاصة أن المقاولون يعتبر أعلى فريق في معدلات أعمار اللاعبين بالدورى العام.