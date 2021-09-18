شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الأهلى تعلن جاهزية أكرم توفيق لمواجهة الطلائع فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قناة النادى الأهلى عبر برنامج التريند جاهزية أكرم توفيق لاعب الفريق لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء باستاد برج العرب بالإسكندرية على لقب كأس السوبر المحلى، وقال مراسل قناة الأهلى الموجود فى معسكر الفريق بالإسكندرية، "أكرم توفيق يشارك فى تدريبات الأهلى بصورة عادية، وجاهز للمباراة، وموسيمانى حذر اللاعبين من الالتحامات العنيفة فى التدريبات خوفاً من سقوط أى لاعب بفعل الإصابة".

وأضاف مراسل قناة الأهلى، "محمود متولى سيعود لتدريبات الأهلى عقب مواجهة إنبى بكأس مصر، فيما يرغب الجهاز الطبى فى التأنى مع إصابة الجنوب افريقى بيرسى تاو لكونها فى العضلة الضامة مما يزيد من صعوبتها".

وتعرض أكرم توفيق لإصابة بكدمة فى ودية المقاولون العرب ليُغادر أرض الملعب بعدما شارك في الودية مُرتدياً "ماسك" في الوجه بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال تواجده في معسكر منتخب مصر الأخير.

وفاز الأهلي على المقاولون العرب بهدف نظيف في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الخميس، بإستاد التتش ضمن استعدادات الأحمر للسوبر المحلي الثلاثاء المقبل أمام طلائع الجيش ببرج العرب.

وحرص الجهاز الفني للأهلي على الاطمئنان على جاهزية اللاعبين فى الودية التي تعد ثاني المباريات الودية للفريق عقب خوض مباراة بتروجت، التي أقيمت مساء الاثنين الماضي وانتهت بالتعادل السلبي.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل في السوبر المصري، ويعقبه خوض مباراة إنبي في دور الـ16 لكأس مصر يوم 25 من الشهر الجاري.