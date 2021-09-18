محمد صلاح يصبح عاشر هدافي ليفربول عبر التاريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

واصل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول تحطيم الأرقام القياسية بعد الهدف الذي سجله في شباك كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل صلاح هدفا وصنع آخر خلال المباراة التي انتهت بفوز ليفربول بثلاثية نظيفة على ملعب آنفيلد اليوم السبت، لينفرد الريدز بصدارة ترتيب بريميرليج مؤقتا وفي جعبته 13 نقطة.

وبهذا الهدف، رفع محمد صلاح رصيده إلى 130 هدفا ليصبح عاشر هدافي ليفربول عبر التاريخ في القائمة التي يتصدرها أيان راش برصيد 346 هدفا.

ويتصدر صاحب الـ29 عاما هدافي بريميرليج هذا الموسم برصيد أربعة أهداف متساويا مع كل من ميشيل أنطونيو مهاجم وست هام وبرونو فيرنانديز نجم وسط مانشستر يونايتد.

وكان صلاح خاض مباراته رقم 150 مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، ووصل النجم المصري إلى الهدف رقم 99 بقميص الريدز، ليفصله هدف وحيد عن المئوية.

وجاءت الأهداف الـ130 لصلاح مع ليفربول بواقع:

44 هدفا في موسمه الأول 2017-18.

27 هدفا في الموسم الثاني 2018-19.

23 هدفا في الموسم قبل الماضي 2019-20.

31 هدفا في الموسم الماضي 2020-21.

5 أهداف حتى الآن في الموسم الجاري 2021-22.

قائمة هدافي ليفربول عبر التاريخ:

1- أيان راش - 346 هدفا.

2- روجر هانت - 285 هدفا.

3- جوردون هودسون - 241 هدفا.

4- بيلي ليدل - 228 هدفا.

5- ستيفن جيرارد - 186 هدفا.

6- روبي فاولر - 183 هدفا.

7- كيني دالجليش - 172 هدفا.

8- مايكل أوين - 158 هدفا.

9- هاري شامبيرس - 151 هدفا.

10- محمد صلاح - 130 هدفا.

11- سام رايبولد - 130 هدفا.

12- جاك باركنسون - 128 هدفا.