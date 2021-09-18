"لتحديد موقف صفقاته من السوبر".. خطاب من الأهلي إلى اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

خاطب مجلس إدارة النادي الأهلي، الاتحاد المصري لكرة القدم، لتحديد موقف الصفقات الجديدة للفريق من المشاركة في كأس السوبر المصري، وتحديد البطاقات الصفراء والحمراء التي حصل عليها أيًا منهم في السابق.

ووفقًا لما نشره الموقع الرسمي للنادي الأهلي، فإن الأهلي طلب من اتحاد الكرة سرعة تحديد موقف كل لاعب كاملًا من الناحيتين القانونية واللائحية قبل المباراة.

وسيلتقي الأهلي مع طلائع الجيش مساء الثلاثاء القادم على ملعب برج العرب بالأسكندرية، في مباراة تحديد الفائز بكأس السوبر المصري.

وتعاقد الأهلي مع حسام حسن، لويس ميكيسوني، بيرسي تاو وكريم فؤاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كما عاد الثنائي أحمد عبد القادر وعمار حمدي في فترة إعارتهما خلال الموسم الماضي في سموحة والاتحاد السكندري على التوالي.