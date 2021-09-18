صلاح يواصل تحطيم الأرقام بهدف في كريستال بالاس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

أحرز الدولي المصري محمد صلاح هدفًا مع ليفربول في لقاء حسمه "الريدز" بنتيجة (3-0) ضمن مباريات الجولة الخامسة من منافسات بريميرليج موسم (2021 - 2022).

صلاح وصل إلى هدفه الرابع هذا الموسم في بريميرليج بتسجيله أمام كل من على الترتيب: نورويتش سيتي وتشيلسي وليدز يونايتد وكريستال بالاس.

ووصل النجم المصري إلى الهدف رقم 99 مع ليفربول فقط في بريميرليج خلال مباراته الـ150 مع الريدز في الدوري الإنجليزي.

وكان صلاح دخل قائمة الـ100 في بريميرليج بعدما سجل في شباك ليدز يونايتد بالجولة الماضية، إلا أنه وصل إلى الهدف 101 الآن بواقع (99 هدفًا مع ليفربول + هدفين مع تشيلسي).

وأصبح صلاح في الترتيب رقم 29 في قائمة تاريخ هدافي بريميرليج متفوقًا على ماتيو لو تيسي صاحب الـ100 هدف.

واقترب النجم المصري من الوصول لرقم ديديه دروجبا والذي يعتبر أفضل هداف أفريقي في تاريخ بريميرليج بعدما سجل مع تشيلسي فقط (104 هدف).