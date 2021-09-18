مصدر بالأهلي: أشعة جديدة لتاو.. وسنخاطب الاتحاد الجنوب إفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

يخضع الجنوب أفريقي بيرسي تاو جناح الأهلي لأشعة جديدة نهاية الأسبوع الجاري لتحديد موعد مشاركته في تدريبات الفريق، كما أشار إلى أنه سيخاطبون الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم من أجل اطلاعه على الأمر قبل التوقف الدولى القادم.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات لمصراوي اليوم السبت أن بيرسي تاو ملتزم بأداء برنامجه التأهيلي بصورة منتظمة رغم عدم سفره مع الفريق في معسكر الإسكندرية

وأضاف: "بيرسي تاو حصل قبل ساعات على الجرعة الثانية والأخيرة من حقن البلازما ضمن البرنامج العلاجي الذي وضعه الجهاز الطبي للاعب".

وأوضح: "تاو سيخضع لأشعة جديدة نهاية الأسبوع الجاري لتحديد مدي استجابته للبرنامج التأهيلي والطبي وسوف تتضح الرؤية بصورة كبيرة في موعد عودته للتدريبات".

وواصل :"لم يصل حتي الآن أي اخطار رسمي باستدعاء تاو لمنتخب بلاده في التصفيات القارية المؤهلة لكأس العالم."

واستطرد: "في جميع الأحوال سنقوم بإرسال التقارير الطبية الخاصة بإصابة اللاعب خلال مشاركته مع منتخب جنوب أفريقيا للجهاز الطبي الخاص بالمتنخب الجنوب إفريقي".

واختتم قائلا: "سنرسل أيضا الأشعة الجديدة التي سيخضع لها نهاية الأسبوع ونتيجتها لتوضيح الصورة كاملة خاصة أن هناك صعوبة في لحاقة بمعسكر منتخب بلاده فبيرسي تاو يحتاج علي الأقل لثلاثة أسابيع للعودة للتدريبات الجماعية".