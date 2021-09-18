توسكار الكيني يلتهم أرتا سولار ويضرب موعدا مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

فاز توسكار الكيني على ضيفه أرتا سولار بطل جيبوتي بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت اليوم السبت على ستاد نيايو الوطني، ضمن الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.

وحسم توسكار بطاقة التأهل بنتيجة 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بعدما كان قد تعادل خارج الأرض 1-1.

وبتلك النتيجة يضمن توسكار مواجهة الزمالك في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

استطاع شيبوانا شوماري أن يتقدم في النتيجة لصالح توسكار الكيني في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة.

وحاول أرتا سولار تعديل النتيجة في الدقيقة 15 عن طريق ساخو، لكن اللاعب السنغالي الذي أسكن الكرة في الشباك كان في وضعية تسلل.

وضاعف جوشوا النتيجة في الدقيقة 25 من رأسية قوية بعد عرضية أرسلها ماتشاريا ليصعب مهمة الضيوف في العودة للمباراة.

وأحرز أوجوك الهدف الثالث في المباراة بالدقيقة 76 من عمر المباراة.

ويقام ذهاب دور الـ32 من دوري الأبطال 15 أو 16 أكتوبر، على أن تكون العودة 22 أو 23 من الشهر ذاته.