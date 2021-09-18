تقرير بالفيديو.. اعترافات رسمية تثير الجدل في الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

خرج حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي الزمالك خلال الأيام القليلة الماضية بعدد من التصريحات حول وضع النادي الراهن والأزمات التي تٌحيط به، بالرغم من البطولات التي زينت جدران القلعة البيضاء مؤخراً.

وتعيش جماهير الزمالك حالة من السعادة مؤخراً، بعدما توج فريق كرة اليد، بكأس السوبر الأفريقي على حساب الأهلي في الثواني الأخيرة والتأهل لكأس العالم للأندية في السعودية، بجانب تتويج فريق الكرة بلقب الدوري الممتاز لموسم 2020-2021 وهو اللقب الـ13 في تاريخ النادي والأول منذ موسم 2014-2015.

وسبق سوبر اليد ودوري القدم، تتويج فريق كرة السلة في نادي الزمالك بمسابقة دوري السوبر بجانب البطولة الأفريقية وإعلان مشاركته في مونديال الأندية النسخة المقبلة، بجانب حصول الفريق على دوري كرة اليد الموسم الأخير، وكأس مصر للكرة الطائرة.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك تستعد للإعلان عن تفاصيل حفل تكريم أبطال الزمالك في كرة القدم والألعاب الأخرى بعد الانجازات التي تحققت خلال شهور قليلة تواجدت بها اللجنة وأسعدت من خلالها الجماهير، لكن جاء لبيب ليخرج بتصريحات نارية أشعلت الرأي العام الزملكاوي.

صدمة منع القيد

يأتي التصريح الذي خرج به حسين لبيب عبر قناة النهار بأن الزمالك تم حرمانه من القيد لفترتين بقرار "دولي" بمثابة الصدمة، في ظل تساؤل جماهير الزمالك عن الصفقات الجديدة والانتقادات طالت من يُدير ملف كرة القدم في القلعة البيضاء خاصة بعد عودة التونسي حمدي النقاز والذي تم اتهامه بـ"الهروب" من قبل جماهير الزمالك.

وشدد لبيب أنهم يعملون من أجل حل كل الأمور المتعلقة بالقضايا الخارجية لكي يشعر "فيفا" والمحكمة الرياضية الدولية بجدية الزمالك في حل الأمر وسداد المبالغ المتأخرة والتعويضات.

وأعلن لبيب عبر البرنامج "الزمالك موقوف من القيد من الاتحاد الدولي منذ شهر يونيو الماضي، صفقات الزمالك لم نستطع قيدها، لا أحد يعلم ظروف النادي، تقومون بتوجيه السباب لنا، الأمر يصيبنا بالزهق".

ليكشف رئيس الزمالك عن أزمة دولية قد تحرم الزمالك من صفقاته، مع التأكيد على أنه يعمل من أجل حل الأمر.

وسبق وصرح مصدر لـ"الخليج 365" أن هناك ديون أخرى تتعلق بمستحقات اتحاد الكرة لدى نادي الزمالك تتجاوز الـ50 مليون جنيه، وهو ما تسبب في أزمة تسجيل القائمة الأولى.

مصير مجهول للاحتفالية

"اللجنة بقالنا 20 يوم بنحاول نحدد موعد احتفالية الزمالك، لكن نواجه مشكلة "هندعو مين؟ كل رموز الزمالك متخانقين مع بعض"، تصريح خرج به رئيس نادي الزمالك عبر قناة النهار في ضيافة أحمد حسام "ميدو" أحد أبناء نادي الزمالك ليُثير الجدل حول موعد الاحتفالية الكبرى التي كانت تنتظهرها جماهير نادي الزمالك.

وشدد لبيب ""أفكر في إلغاء الاحتفالية، لأول مرة أقول للجميع اشعروا بنا، علاقتي بالجميع جيدة، لكن متأكد أنه الحفلة ستشهد كارثة بسبب الخلافات بين الرموز، لقد جاء لي اتصالات بخصوص تلك الأمور".

وأشار عمرو أدهم عضو اللجنة التي تُدير نادي الزمالك خلال تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" "أعتقد اننا هنعمل احتفالية، اللاعبين من حقهم أن يفرحوا، ولا أستطيع أن أحدد من هم رموز الزمالك"، لكنه لم يحسم موعد الاحتفالية.

من يهدم الزمالك رموزه

حسين لبيب أكد خلال ظهوره على قناة "النهار" أن من يعمل لـ"هدم الزمالك" هم رموز وأبناء الزمالك.

وكشف حسين لبيب، قيام أشخاص تنتمي لنادي الزمالك بتحريض أعضاء النادي على عدم سداد الاشتراكات لكي لا يتم توفير سيولة مالية للجنة وتفشل.

وفي هذا الأمر قال لبيب نصاً "من المفترض أن تجلب العضويات بين 120 و140 مليون جنيه، لكن لم يتحصل الزمالك سوى على 50 مليون جنيه، لأن أشخاص يحبون نادي الزمالك طلبوا من الأعضاء عدم سداد الاشتراكات حتى تفشل تلك اللجنة بسبب عدم وجود سيولة مالية، ثم بعد ذلك نجد الجماهير تشكك في اللجنة، كتر ألف خيركم".

ثم أكد على نفس المعنى خلال ظهوره هاتفياً مع الإعلامي عمرو أديب وهو أحد محبي القلعة البيضاء عبر قناة "إم بي سي مصر" قائلاً " أكرر، يا زملكاوية، إحنا اللي بنعمل في نفسنا كدة، لو محبي نادي الزمالك بيحبوا نادي الزمالك فعلا، كنا هنبقى في الوضع الصحيح، لكن إحنا مش بنحب غير نفسنا، ومش بنحب النادي بأمانة مطلقة".

رد لبيب جاء بعد سؤال الإعلامي عمرو أديب عن السبب وراء وجود أزمات داخل نادي الزمالك رغم أنه بطلاً للدوري، في حين لا يحدث هذا في النادي الأهلي الذي خسر تحت قيادة رئيسه محمود الخطيب لقب الدوري.

لبيب أبدى اندهاشه وتعجبه وأنه لا يستطيع التعليق، ثم يواصل ليؤكد أن هذا أيضاً يمكن أن يكون بسبب أفعال المنتمين لنادي الزمالك كما أشرنا في الفقرة قبل الماضية.

وسبق وقام لبيب وأشار رداً على سؤال الصحفي إبراهيم عيسى عبر قناة "القاهرة والناس" بشأن ما يثار حول اضطهاد الزمالك "عن تجربة شخصية خلال 3 أشهر ونصف، لم أشعر بأن هناك مؤامرة واضطهاد، وأنا خارج النادي كنت اتحدث وأشعر بتلك الأمور الخاصة بالاضطهاد بكل أمانة".

وأكمل "لقد تواجدنا في النادي منذ 3 أشهر، منذ فترة ونحن نتحدث أن هناك مؤامرة ضد نادي الزمالك، يكفيني بعد تلك الشهور أن جماهير الأهلي تقول أن الدولة تساعد نادي الزمالك وهناك مؤامرة على النادي الأهلي، اذا عندما تعمل بشكل سليم تجد كل الأمور في صالحك، لكن الدولة لا تدخل لصالح الأهلي والزمالك".

عمرو الدردير المتحدث الرسمي لنادي الزمالك كان سبق وقد أشار في جلسة نقاش مع الجماهير عبر تطبيق "كلوب هاوس" الشهير "إدارة نادي الزمالك تحصل علي حقوق النادي، في الوقت التي تتحدث فيه الجماهير عن إهدار تلك الحقوق وفي الحقيقة نكون قد حصلنا على أشياء ولا نتحدث عنها، بنعيش في دور إن احنا اتظلمنا فيها لكن لا نكون مظلومين ومش عاوزين نعلن عنها، الزمالك قوي وبيحصل على حقه وفي وجودنا عمرنا ما بنتهاون في حق الزمالك".

مشاكل كثيرة

فجر أسامة نبيه المدرب العام السابق لنادي الزمالك أزمة كبيرة بعد قراره بالابتعاد عن الجهاز الفني للقلعة البيضاء، بعدما كشف خلال رسالته للجماهير عن "مشاكل كثيرة" تُحيط بفريق الكرة.

وقال أسامة نبيه عبر صفحته على "فيسبوك" "المسؤولين عن ملف الكرة داخل الفريق لم يقوموا بحل مشاكل الفريق وأكون أنا دائمًا فى مواجهه مع اللاعبين، لذا وجب عليا التقدم باستقالتي احترامًا لنفسي وللاعبين ولجماهير نادى الزمالك لعدم قدرتي على إيجاد حلول من قبل الإدارة".

وشدد نبيه "هناك مشاكل مالية كثيرة داخل الفريق ومستحقات متأخرة للاعبين والجهاز الطبي والإداري، مع العلم أن الجهاز الأجنبي قد حصل على كافة مستحقاته وهناك عدم مساواة".

وقبل اعلان أسامة نبيه استقالته، ظهر عدد من لاعبي الزمالك عبر حسابتهم الشخصية على "انستجرام" وقاموا بتوجيه رسائل غامضة، لعل أبرزها التي أطلقها طارق حامد لاعب وسط الفريق "قد يعرف الجمهور قيمتك جيداً، بينما من في موقع المسؤولية لا يدركها إلا بعد فوات الآوان".

وقامت جماهير الزمالك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بالإشارة الى أن الأزمات سببها الرئيسي طريقة تعامل فاروق جعفر مستشار الإدارة الفني وحسين السيد عضو اللجنة مع ملف الكرة، لكن حسين لبيب رد بقوة وأبدى استياءه مما يثار حول الثنائي.

وقال لبيب عبر قناة "إم بي سي مصر" "فاروق جعفر رمز من رموز نادي الزمالك، على أخر الزمن يتقال عليه انه ينتمي لنادي أخر، إزاي يعني؟، حسين السيد عضو مجلس إدارة ويعمل كأنه إداري في النادي، وتجد هناك من ينتقد عمله وشغله لمجرد أمور شخصية".

وقال عمرو أدهم عضو اللجنة ""أسامة نبيه لو عنده مشكلة ولو يرغب في الحل باب حسين لبيب متاح لأي وقت وكان يعرض مشكلته، لكن القصة إننا ذهبت للإعلام وهذا معناه إننا مش بحل".

حسين لبيب رئيس لجنة الزمالك كشف أزمة أسامة نبيه قائلاً "لن اسمح بأن يتم لي ذراعي، قمنا بعمل مكافآة للاعبين وليس للمدربين في أخر المباريات، المدربين يريدون الحصول على تلك المكافآة وهي ليست مخصصة لهم".

نفي التمرد

ونفى نادي الزمالك عن طريق أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة النادي أن يكون هناك أي تمرد قد تم بعد ما أثير إعلامياً أنه قد تم إلغاء مران الخميس الماضي لرفض اللاعبين خوض التدريبات إلا بعد الحصول على المستحقات.

وقال عمرو أدهم عضو لجنة الزمالك لقناة أون تايم سبورتس ""الفريق لم يتدرب بالأمس بسبب امتداد الجلسة لوقت متأخر، وعوضنا بتدريب النهاردة والأمور تسير بشكل طبيعي، من وجهة نظري لا يوجد أي مشكلة، سددنا 80% من مستحقات اللاعبين ويتبقى 20% فقط".

ليُنهي بذلك الجدل حول تلك الأزمة وما أثير حولها.

أسباب الضائقة المالية وسبب استقرار الأهلي

حسين لبيب رئيس الزمالك، كشف العديد من الأسباب المتعلقة بالضائقة المالية التي يعاني منها الزمالك، ووصف الأمر بأنه سوء إدارة اقتصاديات النادي خلال السنوات الأخيرة، عكس الأهلي المستقر في هذا الأمر، وكشف أن هناك فترة سابقة كان هناك اعتماد على أموال تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية.

وناشد حسين لبيب جماهيرالزمالك بضخ الأموال خلال حسابات النادي لكي يقوم بتسديد مستحقات اللاعبين، وكشف عن أزمة أرض 6 أكتوبر والتي يمكن أن تكون مصدراً للدخل لنادي الزمالك وأكد على أزمة الاشتراكات وكذلك عدم دفع البعض للإيجارات الخاصة بالمحال حول سور النادي.