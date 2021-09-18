ماني يسجل هدفه الـ100 مع ليفربول بمساهمة من صلاح (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

افتتح النجم السنغالي ساديو ماني، أهداف فريقه ليفربول في مواجهة كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستطاع ماني أن يزور شباك كريستال بالاس في الدقيقة 43 من عمر اللقاء، ليحرز الهدف الأول للريدز في المباراة.

وجاء الهدف بعدما حول النجم المصري محمد صلاح كرة عرضية، برأسية رائعة تجاه مرمى كريستال بالاس، ليتصدى لها حارس مرمى الفريق الضيف، ليتابعها ماني إلى داخل الشباك.

وبهدفه في شباك كريستال بالاس، وصل ماني إلى هدفه رقم 100 مع ليفربول في جميع المنافسات التي شارك بها.

وحقق ماني رقماً قياسياً بالتسجيل في شباك كريستال بالاس للمرة التاسعة على التوالي، ليكسر بذلك الرقم المسجل بإسم روبن فان بيرسي الذي سجل في 8 مباريات متتالية أمام فريق ستوك سيتي، ويصبح اللاعب الأول في "بريميرليج" الذي يسجل أمام ذات الخصم في 9 لقاءات متتالية.