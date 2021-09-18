بقيادة صلاح وماني وكيتا.. ليفربول يكرم ضيافة كريستال بالثلاثة لينفرد بقمة بريميرليج مؤقتًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قاد محمد صلاح فريقه ليفربول للوصول لقمة بريميرليج حتى ولو بصورة مؤقتة عقب الفوز على ضيفه كريستال بالاس بثلاثة أهداف دون رد في لقاء أقيم على ملعب "الآنفيلد" ضمن حسابات الجولة الخامسة.

واستطاع صلاح أن يسجل ويصنع في لقاء شهد تسجيل الثنائي الأفريقي ساديو ماني ونابي كيتا، كما شهدت هذه المباراة تسجيل النجم السنغالي ماني الهدف رقم 100 بقميص "الريدز".

وأصبح ليفربول في صدارة بريميرليج برصيد 13 نقطة، حيث ينتظر "الريدز" نتائج الثلاثي مانشستر يونايتد وتشيلسي وإيفرتون في هذه الجولة.

تفاصيل المباراة

تألق أليسون حارس ليفربول بعدما أبعد كرة خطيرة من على خط المرمى في الدقيقة الثانية، بعدما حول زاها كرة ساقطة داخل المنطقة تجاه المرمى قبل أن يتصدى لها الحارس البرازيلي ويحولها إلى ركلة ركنية.

وهدد ليفربول مرمى كريستال بالاس، بعد تبادل رائع للكرات بين ماني وكوستاس ليحول الظهير اليوناني الكرة داخل المنطقة عرضية أرضية يستقبلها جوتا ويسدد كرة خطيرة لكنها تمر بعيدة عن المرمى.

وكاد جوردان هندرسون أن يسجل هدف ليفربول الأول في الدقيقة 16 بعد كرة عرضية رائعة لكن حارس كريستال بالاس يتألق ويحرم "الريدز" من هدف أول وتتحول الكرة لركنية.

بينتيكي في الدقيقة 20 حاول أن يهدد مرمى أليسون بيكر من كرة رأسية تمر الكرة أعلى المرمى دون خطورة.

جوتا أهدر أخطر فرص المباراة في الدقيقة 39 من أمام كريستال بالاس بعد عرضية من هندرسون يحولها تياجو برأسية رائعة ثم ترتد إلى جوتا المتواجد أمام المرمى ليسدد كرة قوية تمر أعلى المرمى.

في الدقيقة 43، استطاع ليفربول أخيرًا أن يسجل الهدف الأول بعد رأسية من صلاح يصدها حارس كريستال لكن ترتد منه أمام ساديو ماني ليستغل الفرصة هذه المرى ويسجل هدف "الريدز" الأول.

الدقيقة 47 شهدت تسديدة من جانب محمد صلاح من على حدود منطقة الجزاء على أمل إضافة هدف ثاني لفريقه لكن تجد الكرة حارس كريستال بالاس.

وكاد محمد صلاح أن يسجل هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 68 بعد تسديدة قوية من ماني ترتد من حارس كريستال بالاس أمام صلاح ليسدد كرة قوية لكن حارس بالاس يتألق ويتصدى للكرة.

البديل إدوارد في الدقيقة 73 أهدر أخطر فرص كريستال بالاس بعد انفراده بمرمى ليفربول وسط غياب دفاعي من لاعبي ليفربول لكن أليسون يتألق ويحافظ على تقدم فريقه بهدف.

صلاح استطاع أن يعزز النتيجة لمصلحة ليفربول في الدقيقة 78 بعد كرة ركنية تلمس رأس فيرجيل فان دايك ثم تصل عند صلاح ليسجل أمام المرمى وتصبح النتيجة (2-0).

البديل نابي كيتا أحرز هدفًا رائعًا بتسديدة صاروخية بعد كرة ركنية ترتد من حارس كريستال بالاس عند نابي كيتا ليسجل كرة رائعة من خارج منطقة الجزاء وتصبح النتيجة (3-0).

تشكيل ليفربول: أليسون - جيمس ميلنر- إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - تسيميكاس - جوردان هندرسون - تياجو ألكانتارا - فابينيو - ساديو ماني - ديوجو جوتا - محمد صلاح.