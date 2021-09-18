البث المباشر | مشاهدة مباراة اليوم بين الوصل والوحدة في الدوري الاماراتي ادنوك بث يلا لايف

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا لايف لمشاهدة مباراة الوصل والوحدة، في الجولة الرابعة ببطولة الدوري الاماراتي ادنوك «دوري الخليج العربي الاماراتي»، ضمن مباريات اليوم السبت 18-9-2021.

يبحث الوصل والوحدة عن فوز غائب منذ الجولة الأولى، عندما يستضيف الأول نظيره الثاني على استاد زعبيل بمدينة دبي، ضمن الجولة الرابعة في دوري ادنوك للمحترفين.

وفاز صاحب الأرض في مباراة اليوم «الوصل» في الجولة الافتتاحية على بني ياس، وتعادل في الجولة الثانية مع خورفكان، قبل أن يتلقى الهزيمة الأولى على يد الشارقة في الجولة الماضية.

ويطمح الوصل إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الوحدة من أجل تصحيح أوضاعه أمام جماهيره بعد خسارته المثيرة للجدل أمام الشارقة على الرغم من تقدمه بهدفين ولعب الملك بعشرة لاعبين.

أما الوحدة فقد بدأ حملته في الدوري الاماراتي ادنوك بالفوز على العروبة في الجولة الأولى، ثم تعادل مع بني ياس وخورفكان في الجولة الثانية والثالثة على الترتيب.

ويدخل الوحدة مباراة اليوم أمام الوصل بمعنويات مرتفعة وعينه على تحقيق الفوز الثاني محليًا، بعدما نجح في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا على حساب مواطنه الشارقة منتصف الأسبوع الماضي.

ويتواجد الوصل في المركز الثامن بجدول الترتيب وفي رصيده 4 نقاط، وسجل 4 أهداف واهتزت شباكه 4 مرات، في المقابل يحتل نادي الوحدة المركز السادس برصيد 5 نقاط، وأحرز لاعبوه 5 أهداف، وتلقت شباكه هدف وحيد.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الوصل والوحدة في الدوري الاماراتي ادنوك، في تمام الساعة 14:45 بتوقيت جرينتش، 16:45 بتوقيت مصر، 17:45 بتوقيت السعودية، 18:45 بتوقيت الامارات.

ينقل بث مباشر مباراة الوصل والوحدة على قناة أبو ظبي الرياضية 2، بصوت المعلق الرياضي الاماراتي «حازم عبدالسلام»، كما ينقل على قناة دبي الرياضية 1، بصوت المعلق الاماراتي «أحمد الشحي».