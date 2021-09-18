شاهد فيديو اهداف مباراة الهلال والاتفاق في الدوري السعودي..الأسد جوميز يزأر

شاهد فيديو اهداف مباراة الهلال والاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين «دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين»، ضمن مباريات اليوم السبت 18-9-2021.

يستقبل نادي الهلال نظيره الاتفاق على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، ضمن الجولة الخامسة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد غيابه عن الجولة الرابعة.

سجل الهلال هدف التقدم في الدقيقة 24 عن طريق المالي “موسى ماريغا”، جاء الهدف من انطلاقة جميلة من سالم الدوسري من منتصف الملعب ثم مرر الكرة للبرازيلي “ماثيو بيريرا” الذي وضع ماريغا امام المرمى بتمريرة رائعة ثم سدد الأخيرة بقوة داخل الشباك.

وتم تأجيل مباراة الهلال أمام الفيحاء في الجولة الرابعة بسبب إنشغاله بخوض مباراة ثمن نهائي دوري أبطال آسيا منتصف الأسبوع الماضي، والتي نجح فيها الزعيم بتحقيق الفوز على استقلال طهران بهدفين نظيفين ويتأهل إلى ربع النهائي.

وقبل ذلك حصد الموج الأزرق 7 نقاط من أول 3 مباريات له في الدوري السعودي هذ الموسم، حيث فاز على الطائي والتعاون في الجولة الأولى والثانية على الترتيب، قبل أن يتعادل في الثالثة أمام الباطن.

ويدخل الهلال مباراة الاتفاق اليوم، مفتقدًا خدمات الخماسي، عبد الله عطيف، سلمان الفرج، آندري كاريلو، سعد الناصر، ومحمد البريك بسبب الإصابات المختلفة.

في المقابل، يطمح نادي الاتفاق تحقيق المفاجئة باستعادة نغمة الانتصارات على حساب الهلال، فبعد فوزه في المباراة الافتتاحية أمام الباطن، وقع في فخ التعادل في آخر 3 جولات أمام الشباب، أبها، والرائد على الترتيب.

ولم يعرف نادي الاتفاق طعم الانتصار أمام الهلال في آخر 5 سنوات سوى في مرة واحدة كان في موسم 2017، بينما فاز الزعيم 7 مرات، وسيطر التعادل على مباراة واحدة.

اقرأ ايضا..